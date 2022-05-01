壁球｜港將陳善鈺奪挑戰賽冠軍 首度獲得世界職業巡迴賽資格
撰文：高詩琦
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香港壁球代表陳善鈺，在美國奪得其個人本年第一個職業巡迴賽挑戰賽冠軍。
3月曾受傷的陳善鈺休戰一個月後克服傷患，在美國紐約舉行的摩根大通冠軍賽挑戰賽復出，以4號種子身份參賽的她一路晉級到準決賽，面對頭號種子的埃及球手Sana Ibrahim，首局落後之下仍能冷靜地作調整，最終反勝3：1（7：11、11：3、11：5、11：7），進入決賽。
陳善鈺在決賽鬥另一埃及球手Kenzy Ayman，終以直落3局（14：12、12：10、11：5）擊敗對手封后，成為她今年首個職業巡迴賽10K挑戰賽冠軍，同時取得摩根大通冠軍賽主賽圈的外卡參賽資格，得以首度參加職業壁球聯會的世界職業巡迴賽金級賽事。
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