傑斯家暴案｜前女友指傑斯性需求大　曾遭赤裸拖出酒店房受辱

曼聯名宿傑斯家暴案，進行第二日聆訊，前女友格維莉（Kate Greville）以視象作供，披露更多兩人拍拖的細節。格維莉指傑斯經常要求做愛，但當她如女傭，而且傑斯長期出軌，在他們拍拖期間，男方至少「偷食」8名女性。有次格維莉與傑斯就外遇對質時，傑斯將赤裸的格維莉拖出酒店房門外走廊，並將女方的物品也扔出去。



36歲的格維莉表示，她一度認為傑斯是最好的朋友及靈魂伴侶，想不到最終遭受他虐待。

「他發了很多性的訊息給我，當我們沒有對話時，他就發性訊息及照片。我持續收到這些受辱的訊息。這是受辱與沉默的循環。」

傑斯周二出庭應訊。（Getty Images）

「他想我覺得，他能夠威脅到我的工作。我很擔心，他會摧毀我的事業。之後，我發現他一直有外遇。他來找我，我們做愛，我覺得自己一直被他利用。他隔日就想做愛。他還跟不同的女人做愛。」

格維莉表示傑斯曾威脅，如果不回覆他的訊息，他就會公開性愛影片。

48歲的傑斯被控在2017年8月至2020年11月，恫嚇及控制前女友格維莉，並在2020年11月1 日在曼徹斯特的寓所襲擊她致受傷，及對格維莉的胞妹艾瑪施予普通襲擊。傑斯對指控一概不認罪。

傑斯與格維莉。（資料圖片/網上圖片）

格維莉表示傑斯一直否認有外遇，但她要知道真相，所以檢查他的電子通訊設備。她說：「我在iPad發現到的真相，比我想像中更加嚴重。當他跟我一起時，他跟8個女人出軌，全部都有關係。」不過，在那段時間，她指傑斯仍想隔日跟她做愛，並當她如家傭一樣。她說：「我就像傭人，是他手下的員工。」當她放洗碗機的方法甚至收拾床舖的方法不對，傑斯都會大法雷霆。

有次，她發現傑斯跟一個女人互傳短訊，兩人對質，傑斯表示對方是他的女兒。在爭執期間，傑斯捉住她的手臂，將當時赤裸的格維莉拖出酒店房，之後將她的物品也扔出走廊。傑斯關上房門，不准格維莉入內。她感到羞辱及尷尬，「我那時全身赤裸，我的物品都在走廊中間。實在太羞辱了，我只能找條毛巾裹住身體。」

被告傑斯出庭。（Getty Images）

格維莉還講述一次在2020年2月的事件，兩人到杜拜旅行，飲完酒後，在返回酒店的路上，她遭到傑斯的毆打。她說：「我被他不斷攻擊，不知道從何而來。他說我好像他的前妻，還對住我叫前妻的名字，這不是第一次，就像對我終極的侮辱。」

「他知道這樣會令我不快，但他還是繼續說。他經常講，前妻令他的生活墮進地獄，她有酗酒的問題，而我就很像她。」翌日，格維莉打算搭飛機走，傑斯攔在她前面，捉住並拉扯她的袋，令她跌倒，擦傷手臂及膝部。

當檢控官問她回英國後為何繼續跟傑斯一起時，格維莉說：「因為他令我覺得自己孤立無助。」

格維莉還講到一次在倫敦酒店的經歷，傑斯一腳踢向她的背部，令她跌落床，還用手提電腦擲中她的頭部。之後，傑斯將赤裸的前女友趕出酒店房，10分鐘後才讓她入來。