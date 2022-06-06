加里夫巴利完成魯殊傑斯未竟心願　威爾斯重返決賽周｜世界盃

在皇家馬德里，加里夫巴利是個可有可用的閒人，但一回到威爾斯代表隊，他就化身成球隊的英雄。全靠他的罰球逼到耶莫蘭高擺烏龍，威爾斯在世界盃附加賽決賽以1：0擊敗烏克蘭，完成幾代威爾斯球員未了的心願，64年後再戰世界盃決賽周。



32歲的巴利賽後說：「這是威爾斯足球史上最重要的賽果，意義重大！這是夢想成真，我不懂應該說什麼，因為我實在太開心了。任何詞語都無法形容我此刻的感受。」

威爾斯在外圍賽E組以次名晉級附加賽，準決賽靠巴利梅開二度，以2：1淘汰奧地利。來到決賽對烏克蘭，也是靠巴利，他在34分鐘處理左路罰球，斬入禁區，守前柱的耶莫蘭高前柱一頂，擺烏龍入網。威爾斯就憑這個入球，以1：0擊敗烏克蘭入決賽周。

在威爾斯，巴利是進攻的靈魂，也是球隊的領袖。（Getty Images）

上次威爾斯打入世界盃決賽周是1958年，等待64年，他們終於再度參與這項4年一度的球壇盛事。巴利說：「這是我們所有人職業生涯奮鬥的目標，為球迷、為威爾斯、為家人，為自己，這是一項了不起成就，我們永遠都會以此為自豪。這意味住一切，這是我們渴望得到的最後一塊拼圖，我們今晚會好好慶祝一番。」

魯殊、曉士、傑斯、比拿美等一代又一代威爾斯球星未竟的心願，終於由巴利達成。賽後，有記者問巴利，打入決賽周會否延遲他的退役計劃，他笑說：「推遲一點吧！」今夏約滿的巴利，目前需要找到新東家，好讓他保持競賽狀態至年底，他在賽前記者會透露，收到大量的邀請。

"For a little bit" 😂



Gareth Bale's cheeky little laugh after this question about postponing his retirement is brilliant 😅pic.twitter.com/cGhCHppN9B — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 5, 2022

巴利在年底將與威爾斯到卡塔爾出戰決賽周，他們被編入B組，首戰會對美國，接着對伊朗，最後一場分組賽會對英格蘭。

世界盃分組形勢詳解｜葡萄牙小組充滿恩怨情仇 英格蘭其實好凶險

卡塔爾世界盃出線球隊（已有30隊）：