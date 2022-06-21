足球︱傑斯辭任威爾斯領隊　家暴案官司延期下的無奈決定

家暴醜聞纏身的傑斯（Ryan Giggs），辭任威爾斯國家隊領隊職務。

這位曼聯一代巨星，涉及對前女友及她的妹妹施以控制及強迫行為，並襲擊兩人，案件等候審判。



傑斯因受暴案延期，決定辭任威爾斯領隊職務。（Getty Images）

傑斯否認所有控罪，現正保釋候審。案件原定在今年1月聆訊，但延期至8月8日，相信是他決定請辭的主因。他在聲明中稱，「經過深思熟慮，我即時辭任威爾斯男子國家隊領隊一職。」

「帶領國家隊是我的榮幸，但為了令威爾斯足總、教練團隊和球員全力備戰世界盃，不用受到主教練位置的各種猜測影響，這是唯一正確決定。」傑斯續稱，「這宗案件押後，不是任何人的錯，我不想國家隊因為這宗案件而令備戰世界盃受到任何形式的影響或分心。」威爾斯足總已接受傑斯的請辭。

傑斯未能帶領出戰2022世界盃。（Getty Images）

傑斯球員生涯963次為曼聯上陣，創下紀錄。他為威爾斯63次上陣，2018年1月成為威爾斯主帥，他成功帶領國家隊晉身2020歐洲國家盃決賽周。受家暴案影響，他在2020年11月暫時退任國家隊主教練，並由派治（Robert Page）領軍出戰延期一年的歐國盃。本月較早時間，派治領軍在2022世界盃歐洲區附加賽決賽擊敗烏克蘭，自1958年後再次晉身世界盃決賽周。