傑斯家暴前女友案件開審　事主被背叛欲搬走令一代快翼失控打人

曼聯一代快翼傑斯涉嫌在長達3年間恫嚇及控制前女友，並在前年11月襲擊她及其胞妹，案件今天開審。

檢控官在開案陳辭形容，傑斯一直控制及恫嚇前女友，關係夾雜着暴力與起伏，更形容人後的傑斯，跟場上球技卓越的偶像級球星形象大相逕庭。女方決定斬情絲，惹來傑斯暴怒，引致襲擊。



48歲的傑斯被控在2017年8月至2020年11月，恫嚇及控制前女友格維莉（Kate Greville），並在2020年11月1 日在曼徹斯特的寓所襲擊她致受傷，及對格維莉的胞妹艾瑪施予普通襲擊。傑斯對指控一概不認罪。

曼聯忠臣傑斯，被形容偶像背後有陰險一面。（Getty Images）

傑斯涉三罪 控方：人後醜陋陰險

控方形容格維莉認為傑斯「愛她，尊重她」，實情是傑斯操控及恫嚇不斷，「人前的他憑藉球技，獲奉為偶像。人後的他，醜陋陰險得多」。二人關係起伏不斷，令女方終於明白，需要遠離他的掌控，引致2020年11月1日的襲擊。

傑斯在曼市法院受審。（Getty Images）

傑斯被揭另有新歡 事主搬走發生爭執

控方稱格維莉當晚與傑斯在一家酒店跟朋友相敘，其時已知道傑斯再次背叛他，打算「斬纜」，遂致電妹妹艾瑪要求對方協助搬屋。格維莉先回到傑斯的寓所，打算收拾細軟，悄悄離開，卻被傑斯撞個正着，雙方發生激烈口角。

格維莉在爭執期間搶去傑斯的電話，惹來反抗，在地上扭作一團。艾瑪嘗試拉開二人，反被傑斯批㬹打向下巴。控方續指傑斯此時「完全失控」，更頭槌頂向格維莉，使她嘴唇腫脹。警察接報到場，平息事件。

恩師費格遜在證人之列，或為品格證人。（Getty Images）

傑斯辯護方：雙方行為幼稚 指控充滿謊言

辯方回應指傑斯的行為，道德上極不完美，但強調格維莉跟他在處理這段關係上，都如愛鬥嘴的小孩，互相為對方帶來不安感，「但不論多魯莽、粗劣和刻薄，傑斯都沒有超越底線。他從沒使用非法暴力，控方案情歪曲事實，充滿誇大與謊言」。

辯方指寓所內的爭執，格維莉的傷勢跟一名強壯男子施襲不符，「頂頭槌的說法，不止是討厭的謊言，更是荒謬」，傑斯亦不察覺艾瑪當時在場。

多年隊友加利尼維利亦是證人。（Getty Images）

費格遜「加利佬」同作證人

辯方又補充，傑斯藉名下公司支持格維莉的公關事業，又介紹客人給她，使她財務自主，可以交朋結友，「二人都幼稚，夜蒲時不聽對方電話，但孩子氣不是罪」。案件為期審訊10天，傳奇領隊費格遜及前隊友加利尼維利，都在證人之列。