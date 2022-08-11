英超｜班捷文文迪強姦案開審　曼城新舊五隊友或作證

曼城後衛、法國國腳班捷文文迪涉嫌在兩年多期間，於寓所性侵7名女性，被控強姦等10項控罪，案件今天開審。

文迪否認所有控罪，法庭抽選陪審團後將於下周一開案，5名曼城現役或前球員，料走上證人台作證。



文迪（28歲）今上庭答辯，否認8項強姦、企圖強姦及非禮各一罪，案發於2018年10月至2021年8月，涉及7名年輕事主。

文迪上庭，否認控罪。（twitter）

案件今天選出8男4女陪審團，抽選程序開始前，法庭提出一些證人，或審訊中提及的人士，問候選人與該等人士有沒有交往，確保公平。該批人士包括5名英超球員，為曼城球員史東斯、馬列斯、基亞利殊、基爾獲加，及今季轉會車路士的史達寧。此外，法庭亦問及候選人會否與曼城及曼聯兩家球會有任何聯繫。

曼城隊內不乏「派對動物」，基亞利殊正是其中之一，有機會在案件中作證。（Getty Images）

5名球星被「隆重其事」提及，代表他們有可能登上證人台，向法庭作證。法庭最後選出8男 4女陪審團，審期預料長達3個月。文迪於去季開鑼戰負熱刺0:1正選上陣，之後因為惹官非，未再上陣。

文迪捲入強姦案，而且事主眾多。球會去季開鑼戰之後，而停止讓他上陣。（Getty Images）

同案另一名40歲被告亦否認8項強姦及4項非禮，時間較文迪更長，從2012年7月至2021年8月。