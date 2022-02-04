足球熱話︱曼城守將班捷文文迪再被加控罪名　共7項強姦罪涉6女性

曼城守將班捷文文迪（Benjamin Mendy）現身法庭，他再次被增加控罪，如今面臨共9項罪名，包括涉及6名女受害人共7項強姦罪。



27歲法國國腳文迪，2021年8月被警方拘捕，當時他涉嫌在2020年10月至2021年8月期間性侵犯3名16歲以上女子，被控4項強姦罪和1項性侵罪。

之後愈來愈多受害人出面指證，他的罪名亦愈來愈長，今次再有1名新增受害人對他指控，新增1項企圖強姦罪。如今文迪面臨合共9項罪名，當中包括7項強姦罪，1項企圖強姦罪，以及1項性侵罪。

文迪當日被捕後，已遭所屬球會曼城即時停職。他現身法庭時，顯然發福不少。法官湯臣已定下7月25日審理他一案，但3月11日他需要再次到法庭聆訊。

文迪2017年以5200萬英鎊轉會費高價從摩納哥轉投曼城，當時創下後衛轉會費紀錄，4年半以來，他為曼城共上陣75場、攻入2球。