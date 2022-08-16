英超｜曼城守將班捷文文迪強姦案開審　專找醉娃下手用完即棄

曼城的法國後衛班捷文文迪（Benjamin Mendy）涉嫌與友人合謀，性侵多名女子。控方今天（16日）宣讀控方案情，簡述文迪與同謀如何合作，引誘事主，滿足一己私慾。

控方形容文迪仗着名利與金錢，藉另一被告物色妙齡女子到其豪宅，性侵過後棄如敝屣，「他們是獵食者，覓女求性，視如遊戲」。



28歲的文迪共涉8項強姦、企圖強姦及非禮各一罪，同案41歲被告沙哈（Louis Saha Matturie）亦涉多項罪行，二人對本案22條控罪一概否認。事主多達13人，其中兩人報稱遭兩被告強姦。

控方在開案陳辭指文迪是相當有名的足球員，曾奪世界盃，「獲得名譽帶來金錢。他有名有利，身邊人助他為所欲為」，而沙哈就是這人，「物色年輕女子，製造環境讓他們性侵和強姦」。

文迪涉及10項控罪，一概否認。（Getty Images）

兩事主疑遭雙重強姦 夜店女性開P變獵物

控方陳述不同事主被侵犯過程。兩名事主指遭兩被告「交波」，其中一人到大宅參加池邊派對時喝醉了，醒來發現內褲有精液，得悉兩被告先後跟她性交。另一事主在夜店工作，她指於2021年7月被沙哈利誘不上班，改到文迪寓所開派對，結果在宅內的私人影院被文迪強姦。事主同行朋友欲查看友人情况，被文迪兩名友人阻止。

控方形容沙哈為「中間人」，為文迪帶來女子，滿足淫慾。（Getty Images）

文迪與同謀 被斥對事主「用完即棄」

控方形容二人目的一致，找女子滿足性慾，並且有部署，專找醉娃下手，「這些女子對事件記憶模糊，昏睡或被驚醒。他們眼中，這些女子用完即棄，只供性交，過後丟在一旁，對她們的感受漠不關心」。

控方指文迪貴為世界盃得主，有名有利，走上歪路。（Getty Images）

文迪所涉控罪，時間從2018年10月至2021年8月，事發地點都在文迪位於曼市以南馬格斯菲特（Macclesfield）附近鄉郊的豪宅，名副其實是「獨立屋」，附近相當荒蕪。控方預計審訊達3個月，並向陪審團表示被告將以事主同意性交或造謠辯解。