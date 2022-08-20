英超｜倫敦打吡握手事件 杜慈被罰停賽1場干地僅罰款
撰文：何偉畧
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車路士上周日（14日）英超遭熱刺在補時迫和2:2，賽後雙方領隊上演一幕「誰願放手」，更幾乎講手。
英格蘭足總調查後公布處分，車路士領隊杜慈及熱刺領隊干地同樣受罰，罰則輕重有別。杜慈被罰停賽1場，干地則只被罰款。
杜慈與干地在完場時握手，一握卻不可收拾。二人激動互罵，杜慈更指干地沒有看着他而欠尊重，觸發雙方職球員糾纏，兩領隊都被罰紅牌。
英格蘭足總調查後指兩人都承認行為不當，罰杜慈停賽1場及罰款3.5萬鎊，干地則罰1.5萬鎊。杜慈的停賽令將暫緩執行，待獨立委員會完成書面報告後處理。
罰則公布前，杜慈在本周英超賽前記者會笑言，事件只是小風波，看見握手的照片變成網上「meme」圖，反覺得有趣。他強調跟干地沒問題，二人只是握手時「太重手」，沒有言語攻擊對方，更說如果沒有廿多人圍攏過來，便不會如此「大件事」。
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