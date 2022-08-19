英超熱話｜甸恩開腔談打吡爭議判決　承認處理手法有缺憾

上周末的「倫敦打吡」，兩大主帥杜慈與干地差點講手，古古列拿被扯頭髮是火藥引之一，當時球證視若無睹。該仗擔任VAR球證的甸恩，為打吡戰熱刺兩個爭議入球解畫，但坦然承認「我錯了」。



古古列拿（Marc Cucurella）與羅美路在上周末變成「歡喜怨家」，古古列拿補時階段被羅美路扯頭髮，球證安東尼泰萊視若無睹，球賽繼續，結果熱刺隨後的角球機會即由哈利卡尼建功追平。

羅美路的行為引起極大反響，英國《天空體育》引述球例指扯頭髮並非犯規。「受害者」古古列拿現身說法，直言事實擺在眼前，不論踢腳或扯頭髮，也同樣是犯規。

古古列拿無懼再被扯頭髮 羅美路受傷都與他有關

杜慈干地場邊大戰握手變開拖 球證爭議尺度變導火線

古古列拿被羅美路扯頭髮，執法球證安東尼泰萊沒有任何表示。（Twitter截圖）

該仗擔任VAR球證的甸恩（Mike Dean），透過英國《每日郵報》的專欄，首度開腔談及熱刺兩個爭議入球。熱刺首個入球，當時賓坦古亞先鏟跌夏維斯，其後站在越位位置的李察利臣，稍為影響文迪視線。

甸恩指這個是容易的決定，賓坦古亞的犯規在入球前44秒，VAR並不能特意為此而翻看，而他認為李察利臣的位置沒有阻擋文迪，故此不構成越位。

甸恩認為賀積查治攻入追平一球有效。（資料圖片／Getty Images）

當羅美路拉跌古古列拿後，甸恩當時要求泰萊等一等，惟其後沒有表示，如今他回想事件，他認為自己有更好的處理手法，「我當時第一個反應不認為是暴力行為，而VAR球證不能要求吹罰罰球，但我應該請泰萊翻查重播，審視這個舉動是否構成紅牌犯規。」甸恩承認當時作出錯誤決定，他坦言作為球證需要不斷學習，希望不會發生相同事件。

甸恩執法英超逾20年，他亦坦言需要不斷學習。（資料圖片／Getty Images）

英超第3輪直播賽程：

英超第3輪直播賽程。（01美術製圖）

更多英超相關報道：