英超｜杜慈干地場邊大戰握手變開拖　球證爭議尺度變導火線

新球季首場「BIG 6」互碰，車路士與熱刺以2：2握手言和，兩軍鬥得燦爛。戰情以外，場內氣氛也不負「打吡戰」之名。

兩軍主帥杜慈與干地名副其實鬥智鬥力，二人兩度「碰頭」，完場哨子聲響起後由握手變開拖，雙雙領紅。



今季首仗「倫敦打吡」，車路士在史丹福橋主場鬥熱刺，主隊兩名新兵合力炮製開紀錄一球，高列巴尼接應古古列拿角球，第一時間抽射破網。熱刺下半場藉賀積查治妙射追平，其後車路士的列斯占士近門建功再超前，熱刺補時階段靠哈利卡尼頭槌破網，兩軍2：2握手言和。兩軍主帥干地及杜慈完場後握手時，卻引發衝突，二人雙雙被逐。

車路士被熱刺迫和2：2 兩隊主帥齊領紅牌

今仗的火藥味隨戰局變化有增無減，球證安東尼泰萊的表現亦有一定關係。熱刺賀積查治射入追平一球前，賓坦古亞飛鏟踢跌夏維斯，加上賀積查治起腳時，站在越位位置的李察利臣稍為影響文迪的視線，但球證沒有任何表示，成為「干地大戰杜慈」的火藥引。

干地瘋狂慶祝時，向着車路士一方高叫，杜慈感到被挑釁，兩人在場邊有身體接觸，兩軍職球員隨即上前調停。兩大領隊已被「焫着」，當列斯占士建功後，杜慈還以顏色，在場邊狂奔慶祝，彷彿化身艾迪巴約。

😆🤣 This Tuchel celebration after Reece-James scored. I had a good giggle!



pic.twitter.com/jKJHb2OD0O — Mimi Fawaz (@MimosaFawaz) August 14, 2022

車路士完場前被熱刺圍攻，新兵古古列拿防守角球時，被對方的羅美路扯頭髮倒地，球證泰萊同樣視若無睹，其後哈利卡尼再頂入追平一球。

古古列拿被扯頭髮，球證同樣沒有表示。（Twitter截圖）

「干地大戰杜慈」第二回合在完場後上演，兩人握手變開拖，雙方職球員再一次上前分開二人，今次泰萊不再不作為，向兩名主帥雙雙出示紅牌。

TUCHEL VS CONTE: ROUND TWO!!! 🤬🤬 pic.twitter.com/XhWuOU4fwD — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 14, 2022

杜慈賽後為衝突解畫，淡淡然地指出干地的問題，「我以為握手要望住對方，干地唔係咁諗，然後大家都有啲情緒，就係咁！」，並強調雙方也在當刻只是「火遮眼」，並沒有心病。

杜慈不知道自己領紅，賽後更向記者詢問，這名車路士主帥直指這是一個不必要的紅牌，並趁機炮轟球證，「（紅牌）是今場另一個錯誤的判決，熱刺兩個入球也不成立，如果泰萊以後不再執法車路士的賽事較好，全隊上下都擔心看到他。」

杜慈回復冷靜後，強調與干地只是一時「火遮眼」。（Getty Images）

干地賽後刻意避談與杜慈的「大戰」，只是表示有片為證，大家可以自行判斷。干地賽後在限時動態上載杜慈狂奔慶祝一幕，笑言「好彩無見到你，唔係我一嘢就踢跌你」（Lucky I didn't see you... making you trip over would have been well deserved），後方加上數個大笑的表情符號，感覺上干地已經「消咗啖氣」。

干地賽後再有抵死限時動態。（Twitter截圖）

車路士領隊杜慈是誰？ 杜慈（Thomas Tuchel）來自德國，生涯曾執教著名球會多蒙特及巴黎聖日耳門，並在2021年加盟車路士至今。 為什麼會爆發衝突？ 今仗車路士對熱刺的「倫敦打吡」火藥味濃，杜慈疑不滿球證執法及對方主帥干地的態度，在賽後握手時爆發衝突。

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