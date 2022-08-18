英超熱話｜古古列拿無懼再被扯頭髮　羅美路受傷都與他有關

一把長髮，是古古列拿的標記，這名車路士新兵被熱刺守將羅美路扯頭髮，球證視若無睹外，車路士更被熱刺在最後一擊追平。古古列拿被問及會否「斬腳趾避沙蟲」，把長髮剪掉，他直言不會。



上周的「倫敦打吡」變話題大戰，全因球證安東尼泰萊，最具爭議莫過於補時階段，熱刺守將羅美路出手扯頭髮，古古列拿（Marc Cucurella）整個在禁區內倒地，惟球證沒有表示，其後熱刺更攻入追平一球。

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古古列拿被羅美路扯頭髮，執法球證安東尼泰萊沒有任何表示。（Twitter截圖）

古古列拿無懼再被扯頭髮

古古列拿對上一次被扯頭髮，已經是效力愛斯賓奴青年軍之時，當時他只得12歲。豈料來到英超，再度遇上頭髮攻擊。英國《天空體育》指，根據球例，扯頭髮未有明文列為犯規。換言之，說不定日後有對手有樣學樣，再攻擊這名西班牙翼衛的一把秀髮，但古古列拿不會因此而「斬腳趾避沙蟲」，他笑言不會因此而剪掉頭髮。

一把長髮是古古列拿的標記。（資料圖片／Getty Images）

古古列拿：公道自在人心

古古列拿再度談及此事，直言公道自在人心，「影片呈現得一清二楚，事實擺在眼前，或許這是球證及VAR的錯誤。無論踢腳或拉頭髮也是一樣，但球證可能不理解。」

除了扯頭髮，古古列拿與羅美路在今仗多次交手，但這名車路士新兵表示球場事，球場了，「我與羅美路賽前有溝通，在場上戰鬥是不能避免，我與他之間並沒有心病。這（扯頭髮）舉動只是球場上的一部分，重點是它改變了戰局。」

古古列拿與羅美路多次短兵相接。（資料圖片／Getty Images）

羅美路傷出亦因古古列拿？

體育媒體《The Athletic》消息指，羅美路在該仗因肌肉拉傷，需要休息3至4星期。來自阿根廷的體育記者Gaston Edul反指羅美路不是肌肉受傷，而是同樣與古古列拿有關。

羅美路出腳攔截古古列拿，其後前者倒地，但古古列拿卻不慎踩中羅美路的大腿，這名阿根廷守將狀甚痛楚。這體育記者表示羅美路不用休息長時間，並有望在9月的國際賽期前復出。

阿根廷記者指，羅美路因為上半場被古古列拿踏中而受傷。（Twitter截圖）

英超第3輪直播賽程：

英超第3輪直播賽程。（01美術製圖）

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