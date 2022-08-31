足球熱話｜愛華頓球迷「棄子」換球衣　網民：小孩是親生的嗎？

為了一件球星的球衣，可以有幾瘋狂！

周二晚愛華頓作客1：1賽和列斯聯，賽後入球功臣安東尼哥頓（Anthony Gordon）行到看台前，打算送出球衣。一名球迷把小孩推入場內，嘗試跑去索取哥頓的波衫，雖然小孩被保安阻止送回觀眾席，但哥頓都主動行過來送衫。不過，該名球迷似乎太忘形，掛住擁抱哥頓及拿球衣，令小孩兩度跌在地上，引起網民批評。



安東尼哥頓為愛華頓先開紀錄。（Getty Images）

近日盛傳將加盟車路士的愛華頓小將安東尼哥頓，在周二晚正選出戰列斯聯，並成功取得1個入球。賽後哥頓向球迷致意後脫下球衣，打算將球衣送出；此時一名場邊的球迷將自己身邊的小孩推了出去，讓他越過圍欄嘗試跑向哥頓，場邊保安馬上攔截了小孩。

哥頓看到事件的發生後趕了過去，保安亦把小朋友扶上該球迷的肩上。豈料該球迷忙於擁抱面前的哥頓，竟讓肩上的小孩掉到地下，哥頓看到後連忙扶起小孩，而片段結束時該球迷仍是在與身邊的保安爭吵，小孩本想抱他未果，因而再次掉在觀眾席上。

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事件引起球迷熱議，有網民批評該球迷罔顧小孩的行為，留言包括「將自己小孩推去拿球衣，然後再他回來時令他跌下，真懷疑他以後會不會讓這小孩碰這件球衣」、「這行為真是十分差勁」、「這真的是他的兒子嗎」。

一齊睇片！事情經過：