英超｜車路士缺簡迪後防鬆散作客兩連敗　杜慈怒吼：防守太軟弱

車路士在尼高路簡迪及列斯占士缺陣下，作客以1：2不敵修咸頓，客場兩連敗。車路士領隊杜慈賽後認為防守太軟弱，心態出問題，並指多位主力缺陣也有影響。



史達寧為車路士先開紀錄。（Getty Images）

周二晚的英超快車，車路士作客修咸頓，入局較快，史達寧在23分鐘冷靜射入，為車路士開紀錄。然而，車路士之後連失兩球。修咸頓在28分鐘角球攻勢，雖然被清出禁區外，但18歲中場拿維亞（Roméo Lavia）在禁區頂無人看管，控定後一抽射入，追成1：1。

修咸頓在上半場補時再入波，羅曼佩拉特傳中，阿當岩士唐在禁區內竟然沒有任何車路士球員防守，可以從容地一控一射，幫主隊半場反超前2：1。

阿當岩士唐起腳時，沒有任何車路士球員貼身防守。（Getty Images）

堤亞高施華護空門不致多失

在簡迪缺陣下，車路士中場屏障形同虛設，換邊後杜慈馬上換入高華錫對症下藥，但前線夏維斯、薛耶治、美臣蒙特及後備的基斯甸普列錫表現乏力，無法再取入球。防線上，若非37歲的堤亞高施華寶刀未老，以高難度的虎尾腳護空門，擋出沙利素的頭槌，恐怕車路士不只輸1：2。

Amazing clearance from Thiago Silva. pic.twitter.com/dG6URurTeL — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) August 30, 2022

有網民發現，車路士今場一對中堅堤亞高施華及高列巴利在空中爭奪處下風，兩人共9次與修咸頓球員爭頂，僅頂贏3次，相反被球迷嘲笑為「地面屠夫」的曼聯中堅利辛度馬天尼斯，上輪對修咸頓5次爭頂全部頂贏。

Aerial duels won against Southampton this season:



Kalidou Koulibaly - 2/4 won



Thiago Silva - 1/5 won



Lisandro Martinez - 5/5 won



Too small? 📏 pic.twitter.com/YFzaoz4jLB — Statman Dave (@StatmanDave) August 30, 2022

最終，車路士繼月中0：3負列斯聯後，再在作客輸波，以1：2不敵修咸頓。車路士近27季英超中第二次在開季頭5場聯賽中輸了兩場，上次是15/16球季，當季頭5場輸了3場，最後僅以第10名完成。車路士暫時5戰得7分，排第8位。

車路士領隊杜慈指球員心態不夠強悍堅韌。（Getty Images）

車路士領隊杜慈批評球隊的防守，他說：「絕對是，太軟弱了，防守軟弱（Soft, soft, soft defending）。」他認為球員心態出問題，「沒有踢出優勢的表現，不能讓對方那麼容易射門，真的不應該。我們要加強團隊的結合，表現出截然不同的心態，這就是我今日的評語。」

車路士今場由高列巴尼（中）拍堤亞高施華（右）踢中堅。（Getty Images）

「我通常不喜歡談論（心態），因為你不能透過數據證明出來，例如身體的位置或者場上的戰術位置，但事實正如如此。兩個失球都是太低級及軟弱，如果你想在英超作客贏波，這些不應該出現的。你需要踢得更強悍。」

杜慈嘆季初主力傷停問題嚴重

杜慈亦提到季初太多傷停，他說：「我們上季在史丹福橋對祖雲達斯踢了一場精彩的比賽，但之後我們有芝維爾傷8個月，簡迪傷3個月。今季對熱刺那場一樣，我們踢得好，但之後我們的主將簡迪至少休息6周，接着的比賽還有紅牌，高列巴尼、干拿加歷查，還有羅夫度斯卓克受傷，高華錫亦傷了8星期，他在季前賽受傷。」

「列斯占士因為生病，今場沒有候命。一個主力接一個主力，就會造成影響。更重要的是，如果這些主力缺陣，你就更需要展現出不同的心態。在這個時刻，我們不足以贏到列斯聯及修咸頓。輸波不是醜事，我們要謙虛地接受，我們是會輸波的。我們討厭輸波。不過，我們實在太容易被推離軌道，對方太容易贏得爭奪，我們太容易被欺負了。」

另外，足球記者Fabrizio Romano透露，車路士已經完成李斯特城中堅韋斯利科芬拿的交易。他指科芬拿已經通過體測及簽約，可以被視為車路士球員了，相信車路士會在周三官方宣布他加盟。