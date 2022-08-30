英超｜般尼茅夫解僱升班功臣柏加 上場遭利物浦「屠殺」輸9球
撰文：顏銘輝
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上場英超以0：9大敗予利物浦的般尼茅夫，今日解僱領隊柏加（Scott Parker）。
英超升班馬般尼茅夫今日（30日）透過官網發聲明，宣布主帥柏加下台，並馬上尋找新領隊，教練加利奧尼爾暫時接掌球隊。經過4輪英超後，41歲的柏加成為今季首位被炒英超領隊。
英國《每日郵報》報道，柏加是自從2004年後首位在8月開季後就被炒的英超領隊。在04/05球季，紐卡素及修咸頓開季後在8月分別炒了卜比笠臣（Sir Bobby Robson）及史杜洛克（Paul Sturrock）。
柏加是般茅的升班功臣，去年夏天執教球隊，領軍獲得英冠亞軍，直接升上英超，但在今季英超，般茅成績慘淡，4戰1勝3負，在首戰以2：0擊敗維拉後，對三支強隊先後捧蛋式大敗，分別以0：4、0：3及0：9不敵曼城、阿仙奴及利物浦。
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