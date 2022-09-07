沒有C朗的歐聯　夏蘭特高效發揮創紀錄　麥巴比獨食時刻惹爭議

撰文：顏銘輝
出版：更新：

或者我們又有幸見證兩位新球王的誕生。
當美斯褪色、C朗缺席時，今屆歐聯就交由基利安麥巴比及艾寧夏蘭特擔大旗！這兩位有力接班美斯及C朗的新一代球星，在歐聯首輪分組賽即光芒四射，齊搶風頭，各自梅開二度，帶領巴黎聖日耳門及曼城奏凱。

夏蘭特入波，彷彿已經不是什麼新聞，或者他不入波才是新聞。（Getty Images）

曼城首場歐聯作客西維爾，比想像中贏得輕鬆，夏蘭特在20分鐘接應奇雲迪布尼的傳中，一腳撞入，為球隊先開紀錄。換邊後，菲爾科頓在58分鐘擴大紀錄至2：0。

夏蘭特梅開二度，領曼城大勝西維爾。（Getty Images）

67分鐘，曼城快攻又見夏蘭特，他在後場引球推進，交予科頓，雖然科頓推到禁區邊後射門被撲出，但夏蘭特輕鬆「執雞」，曼城拉開到3：0。最後，中堅魯賓戴亞斯埋齋，曼城談笑用兵取得4：0大勝。

自今夏以5100萬英鎊來投後，夏蘭特在每場英超及歐聯都有參與入球，攻入12球並交出1次助攻，平均每54分鐘就有入球。夏蘭特代表薩爾斯堡、多蒙特及曼城的歐聯處子戰都有入波，他為3支球隊合共20次在歐聯上陣，已經轟入25球。C朗拿度頭20場歐聯都沒有入球，美斯頭20場也是只入8球，羅拔利雲度夫斯基及賓施馬分別只有11及12球。

夏蘭特以22歲47日打破麥巴比22歲80日的紀錄，成為史上最快攻入25個歐聯入球的球員。正當夏蘭特追趕麥巴比的紀錄時，麥巴比在前方不遠又創紀錄，他在歐聯對祖雲達斯攻入兩球，累積攻入35個歐聯入球，他以23歲260日打破美斯23歲307日的紀錄，成為史上最快攻入35個歐聯入球的球員。

在這場PSG對祖雲達斯的比賽，麥巴比5分鐘開紀錄，來自一次他跟尼馬的精妙配合。麥巴比在禁區頂短傳予尼馬，之後跑入禁區，尼馬就挑傳入去，恰到好處，助攻麥巴比射成1：0。

麥巴比今場梅開二度。（美聯社）

22分鐘，麥巴比與右閘夏基美配合，他在禁區頂傳予夏基美再跑入去，夏基美就第一時間彈給他，麥巴比一射入網，PSG領先到2：0。

麥巴比累積攻入35個歐聯入球。（美聯社）

麥巴比似乎不滿足於梅開二度，在51分鐘PSG快攻，麥巴比從右路高速推入禁區，對方門將封位加上後衛回防，麥巴比的起腳角度較窄，而中路的尼馬無人看管，如果能夠傳到尼馬腳下，相信他可以輕鬆射入空門。不過，麥巴比就有點「獨食」，一腳抽射中網側。最後，PSG以2：1擊敗祖雲達斯，全取3分。

【麥巴比獨食時刻，交給尼馬會否更好？】

賽後有記者問PSG主帥加迪亞，如何看待這一球，他說：「麥巴比踢了一場出色的比賽，他對入球着迷，或者他看不到尼馬，我不太清楚。」

歐聯速評｜皇馬應加緊尋賓施馬替補　夏薩特登場由大鑊變大獲全勝歐聯速評｜車路士全隊低迷杜慈失方寸　又到換帥激活球隊時刻？歐聯｜麥巴比梅開二度　巴黎聖日耳門挫祖雲達斯歐聯｜夏蘭特入球停不了　曼城作客大破西維爾歐聯｜夏薩特臨危受命交到貨　鐵樹開花領皇馬大勝些路迪歐聯｜車路士爆冷輸波　作客輸反擊負薩格勒布戴拿模PSG歐聯記者會笑死麥巴比　「無厘頭」問題其實緊貼時事
歐聯
基利安麥巴比
艾寧夏蘭特
足球