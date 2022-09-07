沒有C朗的歐聯　夏蘭特高效發揮創紀錄　麥巴比獨食時刻惹爭議

或者我們又有幸見證兩位新球王的誕生。

當美斯褪色、C朗缺席時，今屆歐聯就交由基利安麥巴比及艾寧夏蘭特擔大旗！這兩位有力接班美斯及C朗的新一代球星，在歐聯首輪分組賽即光芒四射，齊搶風頭，各自梅開二度，帶領巴黎聖日耳門及曼城奏凱。



夏蘭特入波，彷彿已經不是什麼新聞，或者他不入波才是新聞。（Getty Images）

曼城首場歐聯作客西維爾，比想像中贏得輕鬆，夏蘭特在20分鐘接應奇雲迪布尼的傳中，一腳撞入，為球隊先開紀錄。換邊後，菲爾科頓在58分鐘擴大紀錄至2：0。

夏蘭特梅開二度，領曼城大勝西維爾。（Getty Images）

67分鐘，曼城快攻又見夏蘭特，他在後場引球推進，交予科頓，雖然科頓推到禁區邊後射門被撲出，但夏蘭特輕鬆「執雞」，曼城拉開到3：0。最後，中堅魯賓戴亞斯埋齋，曼城談笑用兵取得4：0大勝。

Erling Haaland has either scored or assisted in EVERY Premier League and Champions League game for Manchester City:



⚽⚽ vs. West Ham

🅰️ vs. Bournemouth

⚽ vs. Newcastle

⚽⚽⚽ vs. Palace

⚽⚽⚽ vs. Forest

⚽ vs. Villa

⚽⚽ vs. Sevilla



Ridiculous. 🤯 #UCL pic.twitter.com/FR2gSpiTrO — Squawka (@Squawka) September 6, 2022

自今夏以5100萬英鎊來投後，夏蘭特在每場英超及歐聯都有參與入球，攻入12球並交出1次助攻，平均每54分鐘就有入球。夏蘭特代表薩爾斯堡、多蒙特及曼城的歐聯處子戰都有入波，他為3支球隊合共20次在歐聯上陣，已經轟入25球。C朗拿度頭20場歐聯都沒有入球，美斯頭20場也是只入8球，羅拔利雲度夫斯基及賓施馬分別只有11及12球。

Only 31 players in Champions League history have scored more goals than Haaland. He has played in just 20 games 🤯#UCL pic.twitter.com/cMshb2kW60 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 6, 2022

夏蘭特以22歲47日打破麥巴比22歲80日的紀錄，成為史上最快攻入25個歐聯入球的球員。正當夏蘭特追趕麥巴比的紀錄時，麥巴比在前方不遠又創紀錄，他在歐聯對祖雲達斯攻入兩球，累積攻入35個歐聯入球，他以23歲260日打破美斯23歲307日的紀錄，成為史上最快攻入35個歐聯入球的球員。

ℹ️ Age at 35th Champions League goal:



🇫🇷 Kylian Mbappé: 23 years, 260 days

🇦🇷 Leo Messi: 23 years, 307 days

🇪🇸 Raúl González: 25 years, 82 days

🇫🇷 Karim Benzema: 26 years, 69 days

🇩🇪 Thomas Müller: 26 years, 185 days

🇵🇹 Cristiano Ronaldo: 27 years, 59 days#UCL pic.twitter.com/Gee1a4VU6j — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 6, 2022

在這場PSG對祖雲達斯的比賽，麥巴比5分鐘開紀錄，來自一次他跟尼馬的精妙配合。麥巴比在禁區頂短傳予尼馬，之後跑入禁區，尼馬就挑傳入去，恰到好處，助攻麥巴比射成1：0。

麥巴比今場梅開二度。（美聯社）

22分鐘，麥巴比與右閘夏基美配合，他在禁區頂傳予夏基美再跑入去，夏基美就第一時間彈給他，麥巴比一射入網，PSG領先到2：0。

麥巴比累積攻入35個歐聯入球。（美聯社）

麥巴比似乎不滿足於梅開二度，在51分鐘PSG快攻，麥巴比從右路高速推入禁區，對方門將封位加上後衛回防，麥巴比的起腳角度較窄，而中路的尼馬無人看管，如果能夠傳到尼馬腳下，相信他可以輕鬆射入空門。不過，麥巴比就有點「獨食」，一腳抽射中網側。最後，PSG以2：1擊敗祖雲達斯，全取3分。

【麥巴比獨食時刻，交給尼馬會否更好？】

What do we blame Mbappe's recent selfishness towards Messi and Neymar on? His football ethics or just the coach's ignorance? This could've been his easiest assist of the season and Neymar's easiest goal.



Messi got subbed and I switched to Manchester City. pic.twitter.com/SJyOORm9Ls — ❤💙Rock™ (@staconzy16) September 6, 2022

賽後有記者問PSG主帥加迪亞，如何看待這一球，他說：「麥巴比踢了一場出色的比賽，他對入球着迷，或者他看不到尼馬，我不太清楚。」