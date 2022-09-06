PSG歐聯記者會笑死麥巴比　「無厘頭」問題其實緊貼時事

巴黎聖日耳門（PSG）的歐聯賽前記者會上，突然出現了一條似是「無厘頭」的問題，主帥加迪亞（Christophe Galtier）莞爾應對，他身邊的基利安麥巴比就忍俊不住，露出奇怪的「表情包」，最後大笑到伏在桌上。究竟記者問了什麼問題？



PSG教練加迪亞出席歐聯賽前記者會。（Twitter）

事件源自PSG上場聯賽作客南特，球隊乘搭私人飛機來回巴黎。法國火車集團TGV總裁Alain Krakovitch回覆一段PSG搭飛機的影片，他寫：「如果搭TGV的話，巴黎至南特不用兩小時。我們會根據你們的切身需求，去更新TGV的提案計劃，同時符合大家的共同利益，包括速度、安全、服務及綠色交通的理念。」

Alain Krakovitch留言，由巴黎到南特搭火車只需兩小時。（Twitter）

由於此事引起熱議，PSG被指不環保，故此有記者在周一的記者會上提問，問加迪亞有沒有想過這個問題。

大家覺得，為了環保減碳，由卡塔爾航空贊助的PSG會不會減少搭飛機而多搭火車？應該怎樣回應才不失大體又不會得失「大水喉」？

麥巴比一邊聽記者說，一邊露出奇怪的表情，加迪亞就不形於色。記者問完後，麥巴比跟加迪亞對望一下，麥巴比忍不住大笑起來，笑到伏在桌上，而加迪亞只是微笑，再回答：「我就知道會被問這條問題。」

【麥巴比表情包逐格睇】

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「老實跟你說，我早上跟負責統籌我們交通安排的公司談過，看看能不能用陸上風帆（sand yacht）？」

麥巴比忍不住笑。（Twitter）

明顯地，這是個搞笑的答案，以迴避問題的核心。陸上風帆在法國是流行的活動，在三輪車上加風帆，由風力推動，通常在沙灘上玩。

不過法國體育部部長Amélie Oudéa-Castéra似乎不太滿意加迪亞的答案，在社交網站留言，希望他能作出一個更負責任及貼題的回應。

PSG在歐聯被編入H組，周二會在主場對祖雲達斯。