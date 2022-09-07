歐聯速評｜車路士全隊低迷杜慈失方寸　又到換帥激活球隊時刻？

車路士在歐聯E組出閘脫腳，作客以0：1不敵實力較弱的薩格勒布戴拿模，各項賽事客場3連敗。上次車路士作客3連敗，已經是林柏特執教的時候。

看車路士的表現，由前場到後場都出現問題，並非個別球員狀態不佳，而是全隊低迷，領隊杜慈（Thomas Tuchel ）責無旁貸。他賽後也解釋不到輸波的原因，表示所有方面都出問題，有太多東西要分析。



周二晚這場歐聯是杜慈執教車路士的第100場比賽，本該是里程碑，但如今變成里程「悲」了。有數據統計，杜慈的車路士百場生涯高開低走，頭50場比賽僅失24球，但最近50場就失了53球。

車路士這場對薩格勒布戴拿模雖然佔62%控球，射門亦有15次，但未能化控球優勢為入球，射手把握力欠佳，側擊欠銳利，進攻組織慢悠悠。圍攻不成，車路士在13分鐘輸快速反擊，兩大中堅完敗。

對方後場大腳解圍兼長傳，般奴柏高域（Bruno Petkovic）頂贏高列巴尼二傳，前鋒奧錫（Mislav Oršić）由後半場心口控，速度快過科芬拿，帶到入車路士禁區射入。就憑這個入球，薩格勒布戴拿模主場贏車路士1：0。

奧錫（左）初段把握快攻，一箭定江山，科芬拿（中）追不上他。（Getty Images）

如果要評車路士球員，新加盟的奧巴美揚令人失望，全場一次起腳也沒有，反而3次越位，越位還比射門多，踢到59分鐘就被換走，或者小將布查更適合踢正選。美臣蒙特今場竟被安排踢防中，明顯不適應，他成為今季的「007」，意思是上陣7場，但入球及助攻皆是0。後備入替的薛耶治及基斯甸普列錫也沒有什麼大作用，前者不斷浪費機會。

奧巴美揚為車路士正選披甲，未見效用。（Getty Images）

英國《倫敦旗幟晚報》質疑，領隊杜慈今場失去方寸，調兵遣將陣腳大亂，在一場比賽中用了3款不同的陣容，令美臣蒙特及史達寧都不能出現在最適當的位置。車路士一開始如常踢3-4-3，但竟用攻中美臣蒙特拍住高華錫踢防中，將正牌防中佐真奴費路放在後備，這是留力還是輕敵？

美臣蒙特今季表現下滑，究竟是什麼原因？（Getty Images）

之後，杜慈將3-4-3變為4-4-2陣式，美臣蒙特去了踢左中場。最後，車路士變成3-1-4-1陣式，這是個明顯沒有操練過的陣式，只想盡地一煲爭取入球。誠然，車路士下半場的表現確有好轉，但更大程度是因為上半場差無可差。

賽後被問到球隊發生什麼事，為何踢得那麼差而輸波，杜慈也沒有頭緒。他坦言：「這一刻，所有方面都不對勁，有太多東西要去分析，而我是其中一部分。」

「我們明顯不在狀態，不知道需要怎樣做，不知道能夠怎樣做。這是我的問題，也是我們出了問題，我們需要去想辦法解決。」

杜慈賽後表示，他都不清楚球隊發生什麼事，總之處處有問題。（Getty Images）

「我對自己感到生氣，也為我們的表現生氣。」

「我們需要踢得更好，我們還未完結的。我們的確不高興，但我認為仍走在理想的道路上。我對今場的表現感到驚訝。」

車路士今夏花了超過2.5億鎊買人，開支冠絕全歐，但已經輸了3場比賽。車路士重金收購高列巴尼、古古列拿及韋斯利科芬拿3名守將，但開季7場比賽，6場都有失球。

在艾巴莫域治（Roman Abramovich）的年代，車路士換帥如換刀，每位領隊只教到最多兩三年，高層一見不對勁就炒人，有時季中換帥更激發出球隊小宇宙贏冠軍。

杜慈由2021年1月起執教，如今快到兩年。以過往車路士的標準，一個領隊教到100場已經算「長壽」，上一位做到的已經是干地。不知新班主托德波里（Todd Boehly）會延續車路士炒領隊方面的傳統，抑或堅信杜慈呢？