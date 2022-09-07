歐聯｜夏薩特臨危受命交到貨 鐵樹開花領皇馬大勝些路迪
撰文：顏銘輝
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歐聯F組，皇家馬德里靠雲尼斯奧斯祖利亞、莫迪歷及夏薩特各建一功，作客贏些路迪3：0。
皇馬今仗入局較慢，30分鐘更有主力射手賓施馬膝部受傷退下火線，要由夏薩特入替。皇馬換邊後上力，先在56分鐘由雲尼斯奧斯開紀錄，接着夏蘭特中路發難，避過對手一名球員，由中場帶到禁區頂，傳予莫迪歷在禁區內射入，在60分鐘領先到2：0。
77分鐘，丹尼爾卡華積右路傳中，門前的夏薩特射入，為皇馬鎖定大勝些路迪3：0。這是夏薩特651日以來首個歐聯入球，他上次在歐聯入波是2020年11月對國際米蘭射入12碼。
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