美網｜黃澤林遭二號種子反勝準決賽止步　青年組告別戰創個人最佳

香港網球小將黃澤林（Coleman Wong）勇闖本屆美網青年組男單賽事，與決賽只差一步。

黃澤林在準決賽面對二號種子比利時球手拜利（Gilles Arnaud Bailly）先取一盤但未能把握被對手反勝，負1:2，仍創下個人最佳大滿貫單打成績。



18歲的黃澤林在首局開始時，與拜利互保發球局。黃澤林領先4:3之際，進入刁時並取得破發機會。黃澤林被拜利一記抽擊逼至底線勉強救球，拜利上網前，本應輕鬆取分的網前球竟打落網，讓黃澤林破發。黃澤林接着保住發球局，先以6:3取下首盤。

黃澤林搏盡，遺憾未能再進一步。（Getty Images）

第二局，拜利在第6局打破黃澤林的發球局，接着一局黃澤林曾有一次破發機會，未能把握，令黃澤林負3:6，扳平盤數。來到決勝盤，黃澤林第1局發球局令拜利「捧蛋」，惟第3局發揮失準，連續出現無壓力犯錯，最後因發球雙錯誤而被拜利破發。黃澤林落後3:5，在第9局再次被拜利破發，再輸3:6。

拜利後上反勝，在關鍵時刻發揮較佳，把握到破發機會。（Getty Images）

黃澤林今仗發出9次「Ace」，34次主動得分，都遠勝對手。惟無壓力犯錯達44次，拜利則為28次。雙方表現旗鼓相當，惜黃澤林關鍵時刻發揮欠穩，惟今回他已創下個人大滿貫最佳成績。