美網｜黃澤林晉級青年組男單16強 男雙衛冕失敗首圈止步
撰文：黎建明
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18歲香港網球新星黃澤林（Coleman）在美國網球公開賽最後一次參加青年組賽事，男單賽事次圈以4：6、6：3、6：3反勝對手，順利晉身16強。
可惜雙打賽事出師不利，以7：6、4：6、8：10不敵美國組合，首圈出局，衛冕失敗。
黃澤林是美網青年組男單賽事9號種子，第二圈遇上美國選手Aidan Kim，兩度被打破發球局下先負一盤4：6。之後他發揮凌厲後勁，連續兩盤以6：3得手，大分反勝2：1晉級16強。他在下一圈將硬撼賽事7號種子、18歲秘魯球手雲諾（Gonzalo Bueno）。
男雙賽事力求衛冕的黃澤林，去年跟他合力奪冠的葛原般奴已升上成年組作賽，今年改與立陶宛球手畢維拿斯（Edas Butvilas）拍檔，二人被列為賽事頭號種子，遇上主場出戰的美國組合Aidan Kim與Learner Tien。
首盤戰至決勝局，黃澤林／畢維拿斯以7：5勝出，第二盤二人在第三局時被破發，以4：6落敗。決勝第三盤採super tie-break制，最先得10分者勝，黃澤林組合一度領先6：3，但對方後來追上，雙方戰至8：8平手時，美國組合連取兩分，以10：8勝出，黃澤林無緣重溫去年奪冠畫面。
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