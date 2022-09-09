美網｜黃澤林力戰3盤過關首闖4強　今晚鬥比利時球手爭入決賽

香港網球新星黃澤林繼續向大滿貫錦標邁進！這名18歲港將在美網青年組男單8強，力克3號種子菲爾鮑斯科，生涯首度躋身大滿貫最後4強。



18歲網球港將黃澤林（Coleman）最後一次出戰青年組賽事，在美網青年組男單過關斬將，追平生涯最佳戰績，躋身大滿貫8強，硬撼3號種子菲爾鮑斯科（Kilian Feldbausch）爭入準決賽。

黃澤林鏖戰近兩個半小時過關

黃澤林在首盤末段連破對手發球局，以局數6：2先下一城。菲爾鮑斯科在次盤回勇，縱然Coleman一度在發球局失守落後，幸好在關鍵的第10局及時破發追平，雙方需要以「Tie Break」分勝負，可惜黃澤林以細分4：7落敗。

進入決勝盤，黃澤林未因被追平而自亂陣腳，反而立即把握破發機會領先，中段與對手互換發球局後，力保勝局，最後以一板正手致勝球獲勝，力戰2小時25分鐘，以6：2﹑6：7及6：4勇挫對手。

黃澤林生涯首度殺入青年組大滿貫最後4強。（Instagram截圖）

11個Aces球及31個Winners成致勝關鍵

黃澤林今仗的發球局表現穩定，全場11個「Aces球」，僅兩次發球雙錯誤，成功救回6個破發分，加上打出31次致勝球，成為今仗致勝關鍵。

黃澤林首度躋身大滿貫4強，今晚將與比利時球手拜利（Gilles Arnaud Bailly）爭入決賽。Coleman透過社交網站發文，感激香港球迷的越洋支持，並表示以「搏盡無悔」的精神衝擊好成績。

黃澤林今晚將鬥比利時球手爭奪決賽席位。（Instagram截圖）

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