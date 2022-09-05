美網｜黃澤林青年組最後探戈 男單首圈挫巴拉圭球手輕鬆過關
撰文：趙子晉
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網球港將黃澤林最後一次出戰青年組大滿貫賽事，美網男單首圈與巴拉圭球手爭晉級，未遇太大壓力下輕鬆過關，躋身32強。
18歲的香港網球新星黃澤林（Coleman），美網將會是他最後一次參加青年組賽事，力爭再添大滿貫錦標。
黃澤林在男單被列為9號種子，首圈遇上巴拉圭球手Martin Antonio Vergara Del Puerto，黃澤林首盤第5局把握破發機會領先，其後盤末再度破發，以局數6：3先拔頭籌。Coleman次盤延續氣勢，連破對手兩次發球局，一口氣連取4局，局數領先至4：0。縱然其後再度在發球局失守，黃澤林仍然能夠以局6：2奠定勝局，僅戰64分鐘直落兩盤輕取對手晉級，下圈將與美國的Aidan Kim交手。
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