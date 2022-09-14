歐聯︱利雲倒戈「死火」　巴塞敗走拜仁　利物浦主場險勝阿積士

歐聯9月13日上演第二個比賽日，其中焦點肯定是C組的拜仁慕尼黑在主場迎戰有利雲度夫斯基倒戈的巴塞羅拿，不過這名波蘭射手腳風欠順，未能協助新東家打破最近4場不敵拜仁的紀錄。



作客的巴塞上季歐聯兩場分組賽對拜仁都是以3比0落敗，因此希望倒轉槍頭的利雲度夫斯基可以打破宿命，今場他和奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）及拉芬夏（Raphinha）合組三箭頭，惟無法射破拜仁門將紐亞的十指關，兩隊上半場各無紀錄。

拜仁下半場4分鐘內分別憑中堅盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez）及利萊辛尼（Leroy Sane）各入一球，以2：0為球隊取得分組賽兩連勝。而同組較早時候上演的另一場賽事，國際米蘭作客以同樣比數，擊敗十人應戰的捷克球隊柏辛域陀尼亞（Viktoria Plzen）。

至於A組賽事，上場遭拿玻里大炒四個一皮的「紅軍」利物浦，今仗在主場迎戰阿積士，同時正值英女王伊利沙伯二世離世，外界憂慮晏菲路的球迷或在開賽前的默哀儀式上「柴台」，但悼念總算順利進行。

而在比賽方面，利物浦算是贏得驚險，主隊在上半場17分鐘，由埃及前鋒穆罕默德沙拿把握阿積士後防一次漏洞，接應祖奧高祖達（Diogo Jota）的傳送打開紀錄，之後他們及路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）都有機會增添入球，但無功而還。

阿積士捱打廿多分鐘後，在27分鐘憑一次清脆組織，由古度斯（Mohammed Kudus）在禁區內用左腳狂抽入網，追成1比1平手。

兩隊下半場互有攻勢，阿積士本來有機會反超前但欠運，最終被利物浦在臨完場前數分數，由中堅祖爾馬迪普（Joel Matip）接應角球頂入致勝一球，協助球隊以2比1完場，在分組賽「開齋」。

另外B組方面，下場在「馬德里打吡」硬撼皇家馬德里的馬德里體育會，在臨完場前兩度失守，作客以0比2不敵利華古遜；同組的波圖則在主場遭布魯日狂數4比0，兩戰全敗。而D組的熱刺作客里斯本，就被士砵亭在下半場補時內連入兩球擊敗；馬賽主場在上半場尾段失守，以0比1不敵法蘭克福。