歐聯｜利物浦休息6天迎戰阿積士　高普形容上仗恐怖帶隊以來最差

英女王伊利沙伯二世上周五（9日）逝世，上周英超全數延期。

英超球隊周中重返戰線，利物浦將於今夜歐聯Ａ組主場迎戰荷甲阿積士，爭取分組賽首勝。紅軍領隊高普遇上記者問題，笑着提到上仗表現極差，因為問題內容可圈可點。



利物浦首仗歐聯作客拿玻里落筆打三更，半場落後3球下負1:4，接着周末英超的狼隊取消，變相休戰6天才應付今仗。

高普面對記者提問「忍唔住笑」，笑說利物浦現在哪有勢頭。（Getty Images）

利物浦英超改期影響勢頭 高普：咩勢？我哋都冇勢

有記者問高普，利物浦缺少周末的聯賽，今仗會否因為失去作戰的勢頭（rhythm），而更難應付。高普聞言回應：「咩勢？冇，我哋冇勢，我哋真係踢得……你有冇睇我哋場波？」此時，高普露出歡容，續道：「無咗呢個勢就真係好囉。」

利物浦上仗面對拿玻里，高普形容為上任以來最差一戰。（Getty Images）

利物浦慘負拿玻里 高普形容上任後最差表現

高普說把握周末賽事延期，訓練之外還分析上仗「踢成點」，坦言看過幾遍，都覺得球隊發揮極劣，「我睇咗好多次，真係好恐怖，所以我要球員一齊睇，睇多幾次。呢場係我帶隊之後踢得最差。好多人記得維拉嗰場（2020年10月利物浦慘敗2:7），但係呢一場差在我哋完全踢唔出一丁點風格」。

羂拔臣對拿玻里一戰膝部受傷，今戰無法上陣。（Getty Images）

高普明言今戰必須改善，但阿積士絕不易應付，他稱讚對手大規模重建之後立即見效，開季賽事全勝。他稱拿玻里賽後，沒有逐個球員一對一分析，「因為開大會，有些問題太明顯，毋須多說都看得到」。

阿積士首仗作客格拉斯哥流浪，淨勝4球，暫列A組榜首。（Getty Images）

利物浦今戰仍受傷兵問題困擾，隊長佐敦軒達臣，中堅高拿迪之外，左翼衛羅拔臣膝部受傷亦缺陣。完成今仗，紅軍將會休戰半個月。本周作客車路士的英超賽事已改期，遷就英國警方應付英女王國葬。

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