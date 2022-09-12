英女王逝世｜歐聯格流對拿玻里延期一天　兩回合賽事均無作客球迷

因應英女王逝世的悼念安排，歐聯格拉斯哥流浪對拿玻里延期24小時舉行，作客球迷不能進場，歐洲足協呼籲作客球迷不要前往，並尊重「特別情況」下的安排。



因應英女王逝世，上周出戰歐洲賽的英國球隊以不同方式進行悼念。（Getty Images）

英女王日前逝世，她的靈柩將在當地時間周三（14日）起留在西敏廳（Westminster Hall），讓公眾瞻仰，直至下周一（19日）在西敏寺（Westminster Abbey）舉行的國葬，倫敦警力資源將因此更為分散。

歐洲足協宣佈因應英女王逝世後的英國全國哀悼活動，導致「警力資源限制與籌劃問題」，格拉斯哥流浪主場對拿玻里的歐聯賽事，將延期24小時舉行。

此外，場內不會有作客球迷；為公平起見，次回合在拿玻里舉辦的主場賽事，亦不會容許作客球迷進場。

拿玻里球迷將未能到場支持球隊。（Getty Images）

目前為止，其他將在英國舉行的歐聯與歐霸賽事，則未有特別安排。