歐聯︱利華古遜門將「自投羅網」 派膠有前科保持德甲尷尬紀錄
撰文：袁志浩
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歐聯B組比甲布魯日對德甲利華古遜，全場僅以一球定勝負，入球卻來自守門員犯錯。所指的並非曾效力利物浦的布魯日門將米洛列特，反而是利華古遜32歲芬蘭國腳哈迪基（Lukas Hradecky）。
這記低級錯誤發生在上半場41分鐘，當時布魯日右路開出角球，前鋒阿巴卡施拿（Abakar Sylla）搶點衝頂，皮球落正在橫步移向近柱的哈迪基手中。
本以為哈迪基輕鬆接實來球，攻勢便完結，龍門後方的主隊球迷都失望得抱頭，但哈迪基忘記了自己在白界線上，倒後一瞓，皮球隨即入網，這時他才反應過來，嘗試把波踢走，但已經太遲。
利華古遜雖然全場控球率跟射門數據都佔優，結果卻輸0：1，同組仍有馬德里體育會跟波圖，出線可說是難上加難。主帥施安尼（Gerardo Seoane Castro）大感無奈，「我們付出了很多努力，全場幾乎沒給對手任何機會，這是一場可以避免的敗仗。」
利華古遜開季1勝6負，今場連累球隊輸波的哈迪基更是隊長，士氣可說是受到沉重打擊。
不過其實哈迪基早有前科，2017年他效力法蘭克福時，就曾於對RB萊比錫的德甲聯賽中「派膠」——出迎到禁區外攔截單刀時不慎倒地，之後突然用手接住皮球，結果被球證直接驅逐出場。
當時只是上半場2分11秒，結果哈迪基創下了德甲最快直接領紅離場的紀錄，並保持至今。
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