香港山藝協會投稿｜行山迷路勿驚惶 留意五點可提高生存機會
撰文：體育來稿
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兩天前，有行山人士於西貢擔柴山發現一具男屍，屍體腐爛至難以辨認，而男屍發現位置偏僻，因此運送遺體需時，辛苦一眾消防員。現時遺體已送到殮房，身份仍在確認，大膽估計是兩至三星期前，在擔柴山失蹤的六十餘歲老伯。
文：香港山藝協會
不論如何，希望其家屬節哀順變。
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對於行山失蹤，最近發現一個台灣跑山客，名為「跑山獸」。「跑山獸」時常參與搜救失蹤人士的行動，運用他超群的定位能力，以及對儀器及山野的認識，不時在搜索行動中，提供很大的幫助。
而特別想透過這位跑山獸的頻道，讓大眾了解失蹤時，有什麼方法可以提高生存機會。
一：報警後，不要亂動！
報警時，清楚表達自己的位置，例如提供最近的標距柱或地貌特點，然後留在原地，搜救是按照你所提供的資料進行搜索，因此胡亂移動不單增加搜救難度，更令自已越來越危險。
二：必須保持體溫，在入夜前便要着手保暖
人體一旦失溫，情況便危急了。在入夜前要先準備好保暖，待感到寒冷才保暖便太遲了。因此出發前，要準備多件外套，以備不時之需。
三：不要往河谷山澗出發
河谷山澗一旦河水暴漲，原本的道路會被遮蔽，而水流更能把你沖走，是相當危險的。
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四：緊隨原有及已開發的山徑，不要擅闖不明小徑
胡亂闖不明小徑，加大自己迷路的可能，在出發前應該早已安排遠足路線，而非在山中亂走！
五：學習所使用的定位儀器以及其他裝備
砍樹前，先磨刀。學懂手上的裝備，先能夠適當地運用，否則帶上山都只是多中餘的負重。
最後，不要一個人登山，更不要在壞天氣登山，雖然跑山獸獨行的習慣，本會是不建議的，但是我們現在應該針對跑山獸搜救的經驗進行思考，學習有用的知識，撇下壞習慣。
【本文獲香港山藝協會授權轉載】