街舞｜由青奧到見證奧運的香港B-Girl　初心是讓Powermove被看見

霹靂舞從街頭文化到國際舞台被認同，並且正式成為2024年巴黎奧運比賽項目，20歲的B-Girl Beat Dust一路走來見證轉變。她說，這是非常令人興奮的事，也期望透過港隊奧運選拔，享受跳舞純粹的快樂之外，讓更多人知道香港女生也能打大招（Powermove）。



2022香港霹靂舞代表隊選拔賽第二站周日（26日）在奧海城舉行，單手撐地、頭轉、風車、背轉，每一下的舉手投足，商場途人看得目不轉睛。

代表舞團「將軍堂」參加選拔的B-Girl Beat Dust與B-Girl Pui Yee，由海選登場開始便憑大地板（Powermove）動作吸引觀眾目光，穩定的手撐地和旋轉動作讓旁邊的B-Boy也興奮歡呼，風格相似的二人在8強對戰時掀起全場高潮。

B-Girl Beat Dust坦言特別喜愛練大招（Powermove）。（葉詩敏攝）

20歲的B-Girl Beat Dust最終在8強止步，擅長力量動作她曾挑戰2018年阿根廷布宜諾斯艾利斯青奧選拔，其中一站賽事更到Break Dance聖地之一的日本出戰世青賽。「跳了6年，因為覺得好型而試吓跳，順理成章玩到現在變埋奧運項目。」她坦言：「有人跳Breaking是因為文化，有人跳Breaking是為了奧運，可能有衝突，但大家都是很簡單，因為鍾意呢樣嘢而繼續跳下去。」

霹靂舞在初試啼聲後，將在2024巴黎奧運首次亮相。過去，沒有多少人會想到，街舞會進入奧運殿堂；我們也將看到新世代的奧運霹靂舞新星在香港崛起。

B-Girl Beat Dust在8強Battle時施展渾身解數。（葉詩敏攝）

B-Girl Beat Dust以力量動作勝出，旁邊參加者也為她歡呼。（葉詩敏攝）

B-Girl Beat Dust懷着初心由青奧選拔到爭取奧運資格，打從一開始便已認定力量型風格。「因為覺得女仔做好型」，她曾因嘗試難度高的定點動作而「成個人批踭跌咗落地下」，休養半年後克服陰影重新練大招，「早排因做難動作一嘢炸咗膊頭，都唞了成個月，跳不到落不到地下，練一星期就今站選拔。」她不諱言一定有陰影，「但都沒有辦法，因為我真係好鍾意跳。同埋香港女仔好少打招，想用奧運證明其實女仔打招都好型。」

B-Girl Beat Dust續說：「我有個隊友都打招，一齊想證明呢樣嘢。」她說的是一直在旁為她打氣的今站18歲以上女子組冠軍、B-Girl Pui Yee。

隊友B-Girl Pui Yee（左）與B-Girl Beat Dust相擁。（葉詩敏攝）

B-Girl Pui Yee與B-Girl Beat Dust在8強Battle，後者坦言感到興奮。（葉詩敏攝）

要計算輸贏其實好辛苦，我只是想享受跳舞。 B-Girl Beat Dust

她與B-Girl Pui Yee在8強Battle，前者笑言：「我參加奧運選拔都係為咗想打佢囉。我不理輸贏，純粹真係好想同佢打一場，想兩個女仔打招睇吓個感覺係點。」

她指香港B-Girl因容易受傷而較少練大地板動作，而她與Pui Yee坦偏愛這種風格。二人在8強對戰時均使出Powermove動作，引得全場觀眾興奮歡呼。B-Girl Beat Dust雖然不敵隊友無緣晉級，惟比起上一次海選止步，已讓人看到她的進步。

B-Girl Pui Yee也擅長力量動作。（葉詩敏攝）

奧運對B-Girl Beat Dust來說，只是追求進步的過程，「都算是影響我條路的一部分，但我不會太着重奧運，因為要計算輸贏其實好辛苦，我只是想享受，還有就是想同隊友一齊衝。」

香港霹靂舞代表隊選拔賽第二站：

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B-Girl Pui Yee奪得今站冠軍。（葉詩敏攝）

要盡力爭，個機會先係你。 B-Girl Pui Yee

25歲的B-Girl Pui Yee，由上一站8強止步，到3個月後的今站奪得女子18歲以上組別冠軍，她坦言：「不可以因為以前輸就執着，做得不好的地方要將勤補拙，冇嘅嘢要繼續練， 有嘅嘢要Keep住去進步。」

全職為建築師助理的她不諱言要平衡工作與跳舞，一定需要取捨，「你不可以有夢想就沒有現實，盡量想兩者取得平衡。其實奧運只是一個平台，告訴大家是時候將Breaking放上枱面，但沒有奧運，都要不斷去進步。」

B-Girl Fifty奪得今站季軍。（葉詩敏攝）

對於巴黎奧運這個每個霹靂舞者的終極夢想，「遙遠是真的是遙遠，但你不可以只是望住結果，而不去努力。要盡力爭，個機會先係你。」

男子組勢均力敵，最終由上站冠軍B-Boy Think力壓B-Boy C Plus衛冕，B-Boy Four則取得季軍。

剛由韓國訓練回港的B-Boy Think奪得冠軍。（葉詩敏攝）

2022年香港霹靂舞香港代表隊選拔賽共設兩站選拔賽及一站公開大獎賽，兩站選拔賽中取得累計積分最好成績的第1-16位運動員，及公開大獎賽預選16強可參與年底舉辦的公開大獎賽。本年公開大獎賽排名超越累計積分最好成績的前6名，將獲得港隊預備隊資格，代表香港出戰國際賽事。

香港霹靂舞代表隊選拔賽第二站男子8強帶來視覺衝擊表現。（葉詩敏攝）