由街舞到奧運項目　香港霹靂舞跳入商場　以實力撕下世俗標籤

霹靂舞（Breaking）納入為下屆巴黎奧運項目，改變了街舞的可能性，慢慢撕下叛逆、非主流的標籤。

2022香港霹靂舞代表隊選拔賽周日（12日）破天荒在奧海城舉行，單手撐地、頭轉、風車、背轉，每一下的舉手投足，途人看得目不轉睛。

由街頭到奧運舞台，甚至今時今日比賽走入商場，對Breaking發展無疑是轉捩點。



周日舉行的本年度第一站選拔，霹靂舞者們各有風格，各組別的8強戰況已是勢均力敵。

霹靂舞是結合藝術與運動的高難度動作。（楊宇翹攝）

其中焦點的男子18歲以上組別賽事更是競爭激烈，進入8強後，兩名舞者輪流上陣，跟着音樂節奏站上場中央「鬥舞」（Battle），對手回應即興跳出自己的殺手鐧舞步，選手們連番在對戰中「Tie－Break」（平局加時賽），為觀眾帶來技驚四座的連場激戰。

霹靂舞比賽破天荒在商場內舉行，讓大眾更認識街舞文化。（楊宇翹攝）

商場氣氛熾熱：

街舞・Break Dance｜B-boy Think：霹靂舞是一齣起承轉合的電影

伴隨強勁節拍單手撐地、地板旋轉、頭貼地上翻滾轉身，最後Freeze收結，Breaking終走進大眾的目光，也許商場不少駐目的途人首次現場看到舞者Battle。

最終贏得冠軍的B－boy Think（曾子驊）坦言，這對Breaking來說是「一件事」，相信大眾會對街舞重新理解，撕下總讓舞者傷痕纍纍、世俗帶刺的「爛仔」標籤。

B-boy Think接連擊敗對手，奪得第一站冠軍。（楊宇翹攝）

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B－boy Think在冠軍戰擊敗首闖決賽的So Sze，他坦言除了後者，晉級過程中很多對手都是第一次對戰：「大家都進步了很多，我覺得是好事，香港舞者進步了好多。」Breaking的高難度動作需要肌肉力量、身體平衡與協調，天馬行空創作出任何招式，欠缺身體條件也無法實踐。舞者們在完成每一回合的Battle後都氣喘吁吁，可見對體能要求之高。

B-boy So Sze在4強戰3度與對手B-boy Four「Tie Break」，決賽惜負B-boy Think屈居亞軍。（楊宇翹攝）

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街舞・Break Dance｜地下次文化登上奧運 跳出屬於香港的街舞

港隊每年都會舉行選拔賽，以保持舞者的水平，B－boy Think在去年已獲得港隊資格，更與B-Boy Four，B-Girl Lady Banan以及B-Girl Lady Little在12月代表香港出戰霹靂舞世錦賽，雖未能在海選中突圍而出，Think在法國的見學後重返本地賽，嘗試了不少新招，「但仲未穩定，多了好多以往較少出的Powermove動作」。

B-Girl Lady Little（中）、B-Girl Fifty（右）及B-Girl Lady Little Banan為女子18歲以上冠亞季得主。（楊宇翹攝）

街舞・Break Dance｜香港舞者首征世錦賽 在巴黎劇院的見學

舞齡近15年的他坦言在世錦賽後，對Breaking有「新鮮」的感覺，「見識到外國舞者的技術，也面對面溝通點樣訓練、點去創作個動作，好想繼續去研究，進步下去」。

Breaking登上奧運舞台，不只為香港舞者帶來使命感，「讓香港街舞被看見」，「Time is Now」，香港體育舞蹈總會霹靂舞籌委成員之一的舞者MC直言，是時候讓大眾了解霹靂舞。

香港體育舞蹈總會霹靂舞籌委成員之一的舞者MC直言，是時候讓大眾了解霹靂舞。（楊宇翹攝）

Breaking由於是外國次文化的產物，在香港這個較忽視表演文化的小城，一直只能流於地下，難以走入主流，Breaking成為奧運項目，絕對是時候推廣這項集藝術與競技於一身的舞蹈體育，他說：「Hip Hop其他文化，如Rap（饒舌）、DJ（打碟）、Graffiti（塗鴉）都好蓬勃，幾時到街舞呢？我覺得就是現在了。」

第二站選拔賽將在9月25日再於奧海城二期中庭舉行。（楊宇翹攝）

第二站選拔賽將在9月25日再於奧海城二期中庭舉行，最後一站、11月5日舉行的公開大獎賽，更會進軍伊利沙伯體育館。

B-boy小黑（右）在決賽擊敗B-boy Franka奪得14-17歲組別冠軍。（楊宇翹攝）

霹靂舞成為2024巴黎奧運項目，到底香港會不會有選手參賽？



港隊選拔賽共設兩站選拔賽及一站公開大獎賽，兩站選拔賽中取得累計積分最好成績的前16名運動員，及公開大獎賽預選16強可續戰公開大獎賽；本年公開大獎賽排名超越累計積分最好成績的前6名，將獲得港隊預備隊資格，代表香港出戰國際賽事，為爭取2024巴黎奧運入場資格踏出第一步。



第一站各組別冠軍：

13歲或以下：Bboy Otto（袁崇熙）、Bgirl Kobi（鄧芷悠）

14-17歲：Bboy 小黑（秦朗然）、Bgirl Kathy（張曉慈）

18歲或以上：Bboy Think（曾子驊）、Bgirl Lady Little（陳嘉怡）

