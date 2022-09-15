沙灘排球亞錦賽｜港隊完賽　杜詠彤黃雯靖反勝菲律賓惜無緣晉級

三支赴泰國出戰亞洲女子沙灘排球錦標賽的香港女子沙排代表，周四（15日）完成最後一場預賽，歐陽瑋欣／古蓉蓉（香港一隊）和吳詠嵐／駱映喬（香港三隊）分別以0：2不敵泰國一隊和哈薩克二隊；杜詠彤／黃雯靖（香港二隊）則以2：1擊敗菲律賓二隊取得首勝。

雖然香港二隊和三隊均拿下一勝，卻未能躋身小組前兩名晉級，意味港隊代表完成今次沙排錦標賽。



昨日（14日）三個港隊組合分別出戰2場預賽，僅得吳詠嵐／駱映喬（香港三隊）以2：1擊敗瓦努阿圖，今日對戰哈薩克二隊爭取出線時，卻以0：2（16：21、17：21）不敵，與晉級擦身而過。 歐陽瑋欣／古蓉蓉（香港一隊）今早則再以0：2（ 9：21、13：21）憾負泰國一隊，錄下今次賽事第三敗。

歐陽瑋欣／古蓉蓉（香港一隊）完成第三戰。（亞洲排球總會）

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另一邊，杜詠彤／黃雯靖（香港二隊）打出士氣，雖然首局以16：21處下風，但第二局調整後以21：18追平1：1，再以15：13拿下第三局贏2：1。G組四隊，有三支均為1勝2負，但計算得分比率下排名第四，無緣晉級。