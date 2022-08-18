排球︱朱婷落選世錦賽大軍　趁辦簽證短假期陪家人當「寵妹狂魔」

中國女排王牌朱婷手腕手術成功，7月宣布加盟意大利著名球隊斯坎迪奇（Savino Del Bene Scandicci ）。由於仍處休養階段，與隊友張常寧均沒有入選早前公布的世錦賽22人大軍名單。

正當外界以為他會留在歐洲為新球季作準備，朱婷其實已低調回國，並趁難得的機會把握時間陪伴家人，尤其是長相跟他最酷似的幼妹朱佳薈。



朱婷手術成功，低調回國陪伴家人。（Getty Images）

朱婷姊妹身高比較

朱婷一家共有6兄弟姊妹，5個女孩1個男孩，朱婷排行第三。相對他的1.98米身高，另外5個手足高度較為「平民」，最接近他已是1.83米高的大姊，身高1.66米的四妹已是最矮小一員，15歲的幼妹朱佳薈，也已經有1.7米高。

朱婷長年在國內外受訓或比賽，留在家中時間不多，今次回國沒有驚動傳媒，顯然是想趁再度出國打職業賽前，爭取時間陪伴家人。

朱婷與家人合照，一眾兄弟姊妹身高相對「平民」。（網上圖片）

跟朱婷如餅印的幼妹

朱婷從西班牙回到家鄉河南辦理簽證手續，有網民在鄭州外國語學校偶遇他帶着幼妹朱佳薈來報到，由於朱婷身高實在太突出，輕易成為眾人焦點所在。

他十分愛錫這個年幼妹妹，不止趁人在家鄉管接管送，2019年他將朱佳薈送到北京名校101中學讀書，該校為北京排球強校，朱佳薈很快入選排球校隊，球衣號碼更是跟朱婷在河南隊出道時一樣的4號球衣。不過始終身高優勢遠不及姊姊，朱佳薈沒有追隨姊姊腳步當主攻手，而是隊中二傳手。

朱婷與幼妹朱佳薈舊合照。（網上圖片）

「寵妹狂魔」朱婷：

朱佳薈足足較27歲的朱婷小12歲，身為家中老么，格外受寵已是預期之中，而且樣子跟三姐也是最相似，猶如朱婷的迷你版，再加上同樣熱愛打排球，因此朱婷似乎真的特別疼愛這個妹妹。

不過朱婷留在家鄉的日子不會太久，辦完簽證後，很快便要到意大利斯坎迪奇隊報到。斯坎迪奇隊在社交媒體上載球隊訓練照片，有網民留言詢問：「朱婷在哪兒？」球隊隨即回應說：「她很快便會到。」