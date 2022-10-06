MLS｜笠射的正確方法　半分鐘內半場互相發炮結果大不同｜有片

心態決定境界，技藝決定結果。

要半場笠射製造金球，觸覺、技術、力量及場上互動，缺一不可。美職聯出現「教學」，半分鐘內兩次半場射門，高下立見，立即向對手「打臉」。



美職聯最後一周東岸賽事，夏洛特FC主場對哥倫布機員。短短半分鐘內，雙方互相在中圈「發炮」。先是主隊中場賓賓達（Ben Bender），在己方後場中圈接到傳送，望望對手門將便起腳。

賓賓達嘗試半場笠龍門，失敗告終更被對手「教學」。（twitter）

賓達起腳時，皮球位置並非理想，為求遷就而要「啄」波底。去向雖正確，但球速慢而且彈道較高。機員的門將有時間後移，輕鬆接住。

機員的龍門隨即開球，輾轉回到中場線，機會的中場主力薩拿利恩被侵犯，獲得罰球。薩拿利恩站起來，似乎意識到夏洛特的門將企位，向球證投訴夏洛特球員離球太近而阻礙開球。他此時突然大踏一步，拉弓勁抽。

Even in MLS I've never seen a sequence like this before. pic.twitter.com/djgq9UXy8q — Matthew Doyle (@MattDoyle76) October 5, 2022

鏡頭移走夏洛特的龍門，只見門將站在小禁區之前，而皮球彈道較為平飛，高度剛好越過門將，卻完全無法撲救，只能目送入網。

薩拿利恩是陣中首席射手。（Instagram@lucaszelarayan）

相隔半分鐘，薩拿利恩的入球，如同狠狠向賓達打臉，示範「笠射的正確方法」。這球雖為機員打開記錄，卻未足全取三分。機員一度領先兩球，卻在補時被夏洛特扳平2:2。機員在煞科戰將與奧蘭多決一生死，爭奪季後賽資格。