足球熱話｜基亞連尼自爆「溝女秘笈」　踢好波彌補樣貌不足

現效力FC洛杉磯的著名意大利後衛基亞連尼（Giorgio Chiellini ）日前接受訪問，認為自己球場上的成就彌補了樣貌上的先天不足，助他吸引更多女性垂青。



基亞連尼近日接受訪問時，被問及他的足球生涯是否有助他吸引更多女性。「你看看我的樣子多醜，所以是的。」

這並非基亞連尼首次形容自己外型欠佳，2017年時他亦曾形容自己就像「醜小鴨」，從不是同齡中的突出人物，但熱情與努力是他的最大武器，哪怕在30歲之後仍持續求進步，更愈踢愈好。

基亞連尼於2014年成家立室，育有2名子女。（Instagram）

現年38歲的基亞連尼曾效力意甲班霸祖雲達斯長達17季，期間經歷球隊降班，亦曾完成意甲9連冠的創舉，國家隊方面亦以隊長身份帶領意大利勇奪2020年歐國盃冠軍。基亞連尼7月與祖雲達斯約滿後，西進美國加盟FC洛杉磯，協助球隊現居美職聯總成績榜第一位。