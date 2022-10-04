足球｜希古恩含淚宣布季尾退役　世界盃一幕成美斯無冠千古罪人

現時效力美職聯球隊國際邁阿密（Inter Miami CF）的34歲阿根廷射手希古恩（Gonzalo Higuain），當地時間周一（3日）開記者會，宣布將在美職聯球季結束後退役，期間激動落淚。

希古恩生涯曾效力皇馬、拿玻里與祖雲達斯等大球會，然而最令人印象深刻一幕，仍是為國出戰2014年世界盃決賽錯失黃金機會，成為阿根廷球王美斯世界盃無冠的「千古罪人」。



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希古恩宣布退休時激動落淚。（Twitter）

希古恩在記者會上，含淚宣布自己退休的消息，「經歷了如此美滿職業生涯，足球贈予我很多，我亦為足球付出了自己。非常感謝一直相信我的人......現在是時候說再見。」

希古恩19歲時在皇馬展開其歐洲之旅。（Getty Images）

美斯世界盃失冠千古罪人

希古恩17歲在河床出道，並於轉投皇馬後，展開歐洲足球之旅，離開皇馬後曾效力拿玻里、祖雲達斯、AC米蘭與車路士。他在2020年與祖雲達斯合約完結後，轉投現球隊國際邁阿密。17年職業生涯曾六奪聯賽冠軍以及一次歐霸冠軍，上陣逾700場賽事，貢獻逾300個入球與100個助攻。

雖然生涯效力多支豪門並留下亮眼數據，然而球迷對他最深刻印象，仍是他在2014年世界盃決賽錯失入球黃金機會一幕。當時希古恩單刀面對德國隊門將紐亞，在無人看管下錯失大好機會，被歸咎為阿根廷與美斯失落世界盃冠軍的原因，受球迷猛烈抨擊，自此與「敗家仔」劃上等號。

希古恩在2014年世界盃決賽錯失黃金機會，事後被網民大肆抨擊。（Twitter）

長年飽受網絡欺凌

希古恩在記者會上，指自己一直因此收到網絡欺凌，「我希望大家在發表言論前會謹慎思考，因為這些言論可能對他人造成不可挽回的傷害.……我承受過這種痛楚，很慶幸有家人支持，令我可以繼續前進，但不是每個人都可克服。」

他細訴：「在電腦前的5秒，已經可以摧毀他人的一生。因為網上匿名的保護，這種情況永遠不會改變。」

希古恩今季表現不俗，國際邁阿密仍有望晉級季後賽。（Getty Images）

作為近年美職聯最具名氣球星之一，希古恩加盟國際邁阿密後首季表現一般，今年表現明顯好轉，上陣26場射入14球，球隊現時正為季後賽席位努力。

「我希望能以冠軍身份退役，亦是給我身邊隊友的最佳禮物……球隊還有兩場重要比賽，希望球迷會逼爆球場支持我們。當我們殺入季後賽，我的夢想就是與身邊隊友捧盃，然後退役。」