MLS｜查維亞靴南迪斯12碼捉蟲記　輕力一剔錯失絕殺霸氣盡失

12碼是劊子手與龍門單挑。勁射或挑射，飛撲還是企定，你眼望我眼絕非單純地比拼身手。

曾效力曼聯的墨西哥國腳「小豆」查維亞靴南迪斯，在最近一仗美職聯賽事為洛杉磯銀河上陣，補時射12碼捉心理，結果被龍門「稍移玉步」接實。他賽後負起全責，因為這一球不僅「捉蟲」，更可能斷送球隊今季前途。



銀河在周日（4日）主場對肯薩斯體育會，擔任隊長的小豆先開記錄。銀河及後被反超前，至87分鐘得到12碼，小豆直抽左上角，門將普斯甘普捉錯路，追平2:2。不久，銀河迎來絕殺對手的良機。

小豆現時擔任銀河的隊長＞（Getty Images）

肯薩斯的球員在禁區犯手球，讓銀河在補時5分鐘獲12碼。小豆有望大演帽子戲法兼為銀河全取三分，再次與普斯甘普對決，決意捉心理。他大步衝前，快將起腳之際，動作收細，「唧」起皮球。

第一球勁抽，第二球要改變？（影片截圖）

普斯甘普撲救方向，跟第一個12碼相同，都是準備向左下方撲救。他今回未有去盡，看見小豆「玩野」，及時企穩。小豆這一球又「唔湯唔水」，皮球軟弱無力，普斯甘普企穩即接住皮球。

小豆的12碼，Epic fail。（影片截圖）

他隨即振臂歡呼，跟抱頭悔恨的小豆，相映成趣。小豆立即向主場球迷合掌道歉，因為這一腳可能令銀河未能出線季後賽。他們雖較其他球隊少踢最多兩仗，但現時排西岸第8。尚有6仗，銀河必須打入前7名才可出線。

門將：仲唔畀我捉到你！（影片截圖）

小豆身為隊長，錯失勝利，責無旁貸。他親自解釋：「是心理戰。我敢於主射，就要為失去兩分負責。他（普斯甘普）猜中了，就是這樣。」不過，小豆自2020年來到美職聯搵食，8次主射12碼，竟已射失4球，僅得一半中鵠，「炒粉」比例為同一時期內各球員之中最高。