歐聯｜沙拿破紀錄利物浦７：１炒格流　巴塞逼和國米３：３瀕出局

歐聯周二A組賽事，利物浦有穆罕默德沙拿刷新歐聯最短時間上演帽子戲法的紀錄，作客７：１狂數格拉斯哥流浪。



格拉斯哥流浪的艾菲特上半場17分鐘先開紀錄，一度以為能在頹勢的利物浦身上搶分，惟羅拔圖法明奴7分鐘後便為利物浦扳平，半場踢成１：１。

利物浦下半場再發力，羅拔圖法明奴和達雲紐尼斯先後在55和66分鐘擴大優勢，然後遣皇牌穆罕默德沙拿上陣，他分別在76、80和81分鐘取得入球，在短短6分鐘內大演帽子戲法，刷新了歐聯紀錄。其後，哈維艾利洛於87分鐘再錦上添花，奠定利物浦大勝六球。

C組，巴塞隆拿主場迎戰國際米蘭上演了一場短兵相接的入球騷。奧斯文尼丹比利上半場40分鐘近門輕鬆破門，為巴塞半場領先。

不過，國米中場尼高路巴列拿和拿達路馬天尼斯先後在50和63分鐘得分，一度反超前２：１，但利雲度夫斯基82分鐘的入球為巴塞扳平。到89分鐘，國米的魯賓高辛斯再攻破巴塞大門，巴塞有幸利雲度夫斯基擔當救世主，於92分鐘頭槌攻門得手，追成３：３完場。

巴塞隆拿賽後得4分排第三，落後第二的國米3分，對賽成績不及對手，極大機會連續兩屆分組賽出局。