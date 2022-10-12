英超｜曼聯班主格拉沙家族拒賣盤　英國化工巨頭無意等下去

英超曼聯球迷一直希望球會班主格拉沙家族（Glazer）賣盤，英國富翁拉傑夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）盛傳是潛在買家之一。然而他出席英國《FT Live》座談會時明言，格拉沙家族無意出售球會。



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英國富翁拉傑夫夏天時曾有意購買曼聯。（Getty Images）

英國化工集團Ineos創辦人、現時仍為集團主席的拉傑夫曾透過發言人，向英國《泰晤士報》表示自己有意收購曼聯。

拉傑夫英國時間周二（11日）參加座談會，被問到是否有可能收購曼聯時，他欲言又止，並笑了起來，「我一直是曼聯球迷，亦到巴塞隆拿觀看1999年那場最精彩的比賽，令我留下深刻印象。」

拉傑夫指格拉沙家族無意賣盤。（Getty Images）

「曼聯現時由格拉沙家族持有。我曾與Joel和Avram（格拉沙家族成員）見面，他們都是最友善的人，亦是紳士，然而他們不想賣盤……夏天時如果他們有意出售曼聯，我們可能會嘗試購買，但我們不能一直等下去。」

法甲球會尼斯是拉傑夫旗下球隊之一。（Getty Images）

拉傑夫透過Ineos涉足不同運動，旗下有職業單車隊「Team Ineos Grenadiers」，亦擁有F1平治車隊三分之一股權。足球方面， Ineos旗下有法甲球會尼斯與瑞士次級聯賽球會洛桑體育，拉傑夫亦趁機宣傳尼斯，「我認為尼斯有段非常有趣的歷史，這是一家歷史悠久的球會，當地像美國加州的氣候亦能吸引球員加盟。」