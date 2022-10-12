曼城和波出線馬列斯仍遭劣評　哥迪奧拿收起夏蘭特有原因｜歐聯

曼城在歐聯G組作客哥本哈根，馬列斯射失12碼，在大部分時間十人應戰之下，與對手踢成0：0，但手握10分的曼城都足以提早晉級16強。這場比賽最令人意外的是，狀態大勇的曼城射手艾寧夏蘭特列後備，而且坐足90分鐘，難道主帥哥迪奧拿要夏蘭特養精蓄銳鬥利物浦？



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

洛迪遠射破門後慶祝，後來才知道馬列斯被指手球在先，入球無效。（Getty Images）

馬列斯射失12碼，令曼城未能開紀錄。（Getty Images）

曼城今場輪換，由祖利安艾華利斯打前鋒，收起夏蘭特，兩翼則是馬列斯及基亞利殊。馬列斯是今場的主角，他的手球及12碼「宴客」令曼城失去兩次開紀錄的機會。12分鐘，曼城防中洛迪卡斯簡迪遠射破門，但球證翻看VAR後，認為曼城組織進攻時，馬列斯控高波落地犯手球，故判為「詐糊」。25分鐘，曼城博得12碼，馬列斯操刀，被對方門將撲出。

沙治奧高美斯領紅被逐。（Getty Images）

經歷手球及射失12碼後，馬列斯在33分鐘被換離場。（Getty Images）

30分鐘，曼城左閘沙治奧高美斯犯規，以防線最後一人拉跌對方球員，被直接罰紅牌離場。十人應戰的曼城，要填補一位後防球員入場，只好在33分鐘犧牲馬列斯，將他調入，由魯賓戴亞斯入替。最終，全場佔近6成控球、射門14次的曼城未能攻破哥本哈根，賽和0：0。曼城4戰得10分，提早晉級16強。在英國《曼徹斯特晚報》的賽後評分中，馬列斯僅得4分，報道標題直指他表現差劣（poor）。

近況大勇的夏蘭特被列為後備。（Getty Images）

夏蘭特開季13場攻入20球，效率驚人，但在周二晚作客哥本哈根的歐聯分組賽上，這位挪威中鋒加盟曼城後首次做後備。縱使曼城大半場十人應戰，遲遲未能攻破對方大門，但哥迪奧拿都無意調入夏蘭特攻堅，讓他坐足90分鐘休息，看來是要他留力應付接下來作客利物浦的英超大戰。

夏蘭特在場邊熱身，與隊友閒聊。（美聯社）

哥迪奧拿解釋收起夏蘭特的原因，他說：「夏蘭特踢完對修咸頓之後，非常疲倦，恢復進度也不好。昨日（周一）不太好，今日（周二）好了一點，但都不在完美狀態，所以我們決定不冒險。」曼城上場以4：0大勝修咸頓，夏蘭特有一個入球。

哥迪奧拿補充，他很留意球員的體能水平，菲爾科頓及貝拿度施華上場比賽後亦耗盡體能，所以今仗也是先列後備，到尾段才入替。他說：「很多球員沒有正選，因為他們太累。我們派上感覺較好的球員。」哥帥透露，他們會在周三讓球員恢復，周四到周五就準備對利物浦的比賽。