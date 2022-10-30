冬季奧運｜東京奧運弊案蔓延 日本速滑王后退役拒助札幌冬奧申辦
撰文：何偉畧
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東京奧運在疫情下延誤一年，諸多波折下總算順利舉辦，可惜「好戲在後頭」，爆發連串組織與贊助商的貪污醜聞。
事件對正在申辦2030年冬奧的札幌市，絕非好消息。速度滑冰女王小平奈緒日前完成告別戰後召開記者會，談及去向時談及札幌冬奧，狠狠落閘。
小平奈緒在日本的速滑界備受愛戴，在2018年平昌冬奧500米奪金，為日本女子速滑史上首金，並奪得多項世界級賽事冠軍。她在上周六（22日）全日本公開賽500米項目掄元，達成八連霸，結束運動員生涯。
小平在周四（27日）召開記者會交代退役去向，「過了數天仍像夢境，每天要捏一捏臉龐去確認這是現實」，她明言會繼續推廣速滑運動。她將擔任母校信州大學的客席教授，講解健康科及生涯規劃，並打算走遍全國演講，與各地青年交流。記者問及會否參與札幌申辦冬奧活動，小平斷言拒絕：「聽到很多問題。奧運對於運動員、支持體育的人以及觀眾，都應珍而重之。如此局面，我不欲牽涉其中。」
小平續稱，希望真誠對待體育，回應支持運動員人士的期望，「退役之際，重新思考過體育裏純粹的樂趣，認為現在應把札幌奧運放在一旁」。
東京奧運在疫情下延後一年，去年圓滿結束，近期卻連環爆出貪污醜聞。東奧組委理事、大型廣告商電通前董事高橋治之，涉嫌收取至少4家公司的利益，提供利益的公司不乏知名巨企，如出版社角川集團（KADOKAWA）、服裝連鎖店AOKI、廣告商ADK等，據報涉及賄款高達1.4億日圓（約745.1萬港元），案件仍在調查。
外界不齒東奧變成大規模貪污事件，要求札幌申辦冬奧的過程，提高透明度，讓外界知悉資金流向。惟現時未見任何相應對策，加上通賬與日圓貶值等因素，令舉辦的預算上升。
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