東京奧運公布最終經費開支達820億港元　比申奧預算多近一倍

東京奧組委昨日（21日）開會，公布東京奧運的總支出為1.4238萬億日圓（約820億港元），比去年底估算的少，因為還原場館的費用比預期低。



日本《共同社》報道，這屆因疫情而史上首次延期的奧運總共支出1.4238萬億日圓，比去年12月的估算少292億日圓。在會上，東京奧組委還公布向國際奧委會提交的報告，而奧組委將於6月30日解散。

奧組委解釋，在奧運後令場館還原的費用也預期少，所以最終實際開支比去年底的估算少。雖然奧組委的經費負擔增加61億至6404億日圓，但東京都減少283億至5965億日圓，日本中央政府減少70億至1869億日圓。

奧組委秘書長武藤敏郎表示：「經費最終低於預估金額。做了應該做的事。」

這屆奧運延期至2021年夏天舉行，又實行了多項防疫措施，但奧組委成功將開支控制在2016年預算計劃第一版的1.5萬億日圓以內。不過，參考東京都在2013年申辦奧運的文件，當年的預計經費為7340億日圓，如今最終開支是申奧預算的近一倍。