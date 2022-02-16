北京冬奧｜日韓速滑女王姊妹情新章　評述席為落後好友哭着打氣

撰文：何偉畧
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上屆平昌冬奧女子速度滑冰500米，韓國女王李相花三連霸失敗，屈居日本老對手兼老朋友小平奈緒之後得銀牌。二人各披自己國旗，相擁道賀又安慰，成為上屆代表場面之一。
舊朋友，心緊扣。李相花退役在北京冬奧擔任評述員，在另一角度關心老朋友。二人合演「續集」，繼續感動兩國網民。

35歲的小平奈緒比李相花年長3載，二人在十多歲的年代已經結緣，在國際間的賽事上互有勝負，是對手更是好友，曾互相到對方的家作客。

小平奈緒（右）在平昌冬奧首奪金牌，終結好友李相花（左）三連霸，賽後披着國旗相擁，成為經典。（Getty Images）

李相花專攻500米速滑，10年溫哥華冬奧及14年索契冬奧均奪金。此時僅得一面團體追逐銀牌的小平，在18年平昌冬奧「作客」以破奧運紀錄成績奪金，擊敗李相花。李相花賽後披起韓國國旗繞場，哭着滑向等待她的小平。

超級好朋友。（twitter）

小平披着日本旗擁着李相花，輕輕一句「做得很好」，令李相當感動，更一起繞場致謝。這一幕彰顯體育精神與友情，凌駕國家世仇等爭議，為人稱頌。

平昌之後，李相花（左）退役，小平（中）繼續作戰。（Getty Images）

李相花在平昌冬奧後退役，今屆擔任韓國KBS電視台客席評述，親赴北京現場直擊。小平則繼續戰鬥，但在500米賽事發揮欠佳，起步失敗全程落後，只得17名。

小平奈緒在北京冬奧500米起步失誤，衛冕失敗，僅得17名。（Getty Images）

賽事期間，李相花變身半個擁躉，在評述席上為落後的小平打氣，「不要放棄啊」，邊說邊拿起紙巾擦眼，「加油啊……王者地位很重，很想贏的感覺我懂。前面選手表現出色，後來的選手負擔就很大」。

李相花（中）評述摯友的賽事，目睹小平奈緒爭標無望，只能着急。（twitter／KBS Sports電視畫面）

為好友流淚，李相花的真情感動韓、日網民，紛紛cap圖「致意」。受感動的當然少不了場上好友小平奈緒。

忍不住哭了。（twitter／KBS Sports電視畫面）

⬇⬇⬇李相花與小平奈緒的溫馨場面⬇⬇⬇

她衛冕失敗後抱頭，顯得失落，走到訪問區時除了談表現，也不忘「尋人」。她先以英文問「Where is Sun-fa」，再用韓文說「相花，你好嗎？好想見你呀，我今日滑得不好啊」，其後又透露李相花賽前不斷為她打氣，「她說『奈緒會滑得很好』、『奈緒的話一定得』。不過，我沒有滑得像相花衛冕時那麼好呢」。

小平奈緒（twitter／KBS Sports電視畫面）
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