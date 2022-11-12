上水行山路線｜登沙嶺俯瞰羅湖邊境風光 再經桌山配水庫上華山
撰文：山水小組
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行山當日「九一八」，想「北望神州」。去華山吧。山不高，易行。但亦太容易，也沒有什麼吸引力。於是想到沙嶺。沙嶺又是一個很矮的小山，最接近深圳。
（出發日期：2022年9月18日）
當局想把沙嶺變成一個「超級殯葬城」，計劃提供二十萬個骨灰龕，還有火葬場。上一次上沙嶺已是五年前了。年前曾想再遊沙嶺，但因工程關係，沙嶺道已全封，不能進入，唯有去瓦窰、老鼠嶺。前天在網上見有山友去過沙嶺道，今日再去碰碰運氣。若不能通行，就經福建墳場上山。
本來今天計劃在上水站起步，經奕翠園，上華山，再轉左去桌山或恐龍坑，然後覓路去沙嶺道口。但這幾天氣溫甚高，午後可能有驟雨，所以便改一改次序，先去沙嶺，然後再決定下半場去哪裏。
▼按圖看清路線及沿途風景，先去沙嶺👇👇👇
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下半場是上華山。今日偷懶，從桌山插入山脊上的軍路。沿文錦渡路走到這個路口，轉左入水務車路上桌山配水庫。桌山配水庫工程已完成，工程包括建造這條車路。以前是走這條舊梯級路上山的。走車路舒服得多，左邊是剛走過的沙嶺。
▼按圖看清路線及沿途風景，經桌山配水庫上華山👇👇👇
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【本文獲「山水小組」授權轉載。】