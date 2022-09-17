上水單車遊｜訪大水管入南屋仔賞壁畫 經馬草壟路踩往志記鎅木廠
撰文：CATT’S BLOG
出版：更新：
周二天晴炎熱，與友單車短遊看看快將清拆的志記鎅木廠。
（出發日期：2022年9月6日）
由上水站先到單車公園，友人租車後沿單車路去大水管，入得月樓、羅湖邊境。經得月樓村、邊境車道至南屋仔，打卡後踏往信義新村，經馬草壟路踩往志記鎅木廠，拍過照返回南屋仔午膳。
▼按圖看清路線及沿途風景，沿單車路去大水管入得月樓羅湖邊境、志記鎅木廠👇👇👇
+38
飽餐後，經邊境路出新田路，踏車至洲頭，接回單車徑踏回上水，友人到單車公園交車，今日短遊25公里，4小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
+8
上水單車遊｜穿過大水管尋七彩古井 訪打卡熱點賞小黃菊上水元朗單車遊︱踩去羅湖必到大水管打卡 回程歎河上鄉豆腐花香港單車遊 | 歎美食賞文化遠離煩囂 吐露港之外三大親子路線上水行山｜登大石磨落馬草壟看壁畫 連走蛇嶺鐵坑山賞深圳城市景上水行山｜行麒麟山俯瞰古洞水塘秘境 登頂一覽邊境深圳風光對比上水行山路線｜新屋嶺探秘尋雙英磚廠遺址 走進邊境深入木湖瓦窰
（部份相片取自隊友）
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】