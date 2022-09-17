上水單車遊｜訪大水管入南屋仔賞壁畫　經馬草壟路踩往志記鎅木廠

撰文：CATT’S BLOG
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周二天晴炎熱，與友單車短遊看看快將清拆的志記鎅木廠。
（出發日期：2022年9月6日）

由上水站先到單車公園，友人租車後沿單車路去大水管，入得月樓、羅湖邊境。經得月樓村、邊境車道至南屋仔，打卡後踏往信義新村，經馬草壟路踩往志記鎅木廠，拍過照返回南屋仔午膳。

▼按圖看清路線及沿途風景，沿單車路去大水管入得月樓羅湖邊境、志記鎅木廠👇👇👇

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飽餐後，經邊境路出新田路，踏車至洲頭，接回單車徑踏回上水，友人到單車公園交車，今日短遊25公里，4小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT&apos;S BLOG」授權轉載。】

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