上水單車遊｜訪大水管入南屋仔賞壁畫　經馬草壟路踩往志記鎅木廠

周二天晴炎熱，與友單車短遊看看快將清拆的志記鎅木廠。

（出發日期：2022年9月6日）



由上水站先到單車公園，友人租車後沿單車路去大水管，入得月樓、羅湖邊境。經得月樓村、邊境車道至南屋仔，打卡後踏往信義新村，經馬草壟路踩往志記鎅木廠，拍過照返回南屋仔午膳。

▼按圖看清路線及沿途風景，沿單車路去大水管入得月樓羅湖邊境、志記鎅木廠👇👇👇

+ 38

飽餐後，經邊境路出新田路，踏車至洲頭，接回單車徑踏回上水，友人到單車公園交車，今日短遊25公里，4小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

+ 8

（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】