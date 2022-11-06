城門水塘行山｜火炭起步行沙田郊野徑往針山 經下城門水塘落大圍
撰文：CATT’S BLOG
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東北季候風仍影響廣東沿岸，今周天氣持續清涼，乾燥，小組安排上針山，操下石級，沙田排頭村集合。
（出發日期：2022年10月26日）
早上天色良好，在沙田排頭村吃過早餐，分批搭69K小巴，9時30分到達，在華翠園旁水務路起步，經排頭坑配水庫，沿沙田郊野徑石級路上針草凹。
在牌坊拍張照後，左轉逆行麥徑七段上針山。在山頂打卡後，沿石級路下行至城門水塘大壩，壩頭左轉衛徑六段大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，華翠園旁水務路起步上針山👇👇👇
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休後下山經引水道、鐵索迷城路段至下城門水塘大壩，右邊斜坡有路下行，經車路、舊村路出香粉寮，再沿車路步回大圍搭車，是日走了10公里多，4個半小時走完。
▼按圖看清路線及沿途風景，鐵索迷城路段至下城門水塘大壩👇👇👇
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