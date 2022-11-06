城門水塘行山｜火炭起步行沙田郊野徑往針山　經下城門水塘落大圍

東北季候風仍影響廣東沿岸，今周天氣持續清涼，乾燥，小組安排上針山，操下石級，沙田排頭村集合。

（出發日期：2022年10月26日）



早上天色良好，在沙田排頭村吃過早餐，分批搭69K小巴，9時30分到達，在華翠園旁水務路起步，經排頭坑配水庫，沿沙田郊野徑石級路上針草凹。

在牌坊拍張照後，左轉逆行麥徑七段上針山。在山頂打卡後，沿石級路下行至城門水塘大壩，壩頭左轉衛徑六段大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，華翠園旁水務路起步上針山👇👇👇

+ 57

休後下山經引水道、鐵索迷城路段至下城門水塘大壩，右邊斜坡有路下行，經車路、舊村路出香粉寮，再沿車路步回大圍搭車，是日走了10公里多，4個半小時走完。

▼按圖看清路線及沿途風景，鐵索迷城路段至下城門水塘大壩👇👇👇

+ 23

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】