上水行山｜行麒麟山俯瞰古洞水塘秘境　登頂一覽邊境深圳風光對比

兩年前，我在沒有計劃下第一次獨自勇闖大刀屻。兩年後，我已經懂得計劃路線了，這算是我在香港第二次一個人行山。

周末熱門的山頭都是人，跟旺角沒差，於是找了一條上水少人走的路線，尋訪人間秘境——古洞水塘。

（編按：疫情嚴峻，請避免外出，在公眾地方佩戴口罩，嚴守二人限聚令）



日期：15-11-2020

路線：古洞南路＞古洞配水庫＞麒麟山＞古洞水塘＞古洞街市

時間：9：45-13：20（包括休息和拍照）

交通：上水港鐵站乘搭巴士76K在古洞街市下車，回程在古洞街市附近可乘搭小巴回上水

注意事項：上麒麟山最後的50米有些位置比較斜，需要手足並用



雖然已經有4年的行山經驗，但是還是懷着戰戰兢兢地心情踏出家門，畢竟一個人行要更加提高警惕。沿着古洞南路走到一個分叉口，轉右一直上坡，一排排高樹和滿地的落葉拼湊了一幅秋意圖。

▼落車後向麒麟山進發，按圖看清古洞水塘風光👇👇👇

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登上麒麟山頂的最後50米，幾乎是在山脊上走，兩旁是懸崖，風吹得我有點站不穩，幸好有行山杖固定位置，才能繼續爬上去。▼按圖看清

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我坐着遙望深圳一帶的魚塘和繁榮建築，享受這一個人獨攬山頭的樂趣。那就好像回到一個人去旅行的時光，重新認識一個熟悉又陌生的地方。

後來有3個山友也來了，我就把最佳位置讓給他們。沒想到他們還問我下山的路怎麼走，難道我的樣子像很有行山經驗？不過當他們知道我也是第一次來，就沒有再詳細追問了。下山的路鋪滿了碎石，而且斜度很大，只好如履薄冰地撐着行山杖慢慢走下去。▼按圖看清

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一個人在外國踏足無數個山頭，卻沒有信心在自己熟悉的地方一個人行山，實在有點奇怪。或許，在自己的地方會多了一種依賴吧！

從來我就不是一個大膽的人，但是現實環境把我訓練到懂得與自己獨處，不斷克服心中的恐懼，這些年我真的勇敢多了。一個人行山，不止看風景而已，更重要的是看清自己的內心。這幾年，山依舊還在，而我漸漸變了。

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【本文獲「一元去哪兒」授權轉載，作者Facebook】