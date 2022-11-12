籃球亞洲盃｜蔡再懃轟20分港隊大炒新加坡　2017年後FIBA賽首勝

香港籃球代表隊雖然周五（11日）以64：67憾負關島，但今日「Back To Back」再戰亞洲盃外圍賽預賽2025，以74：50擊敗新加坡，繼2017年東亞錦標賽後，取得FIBA賽事首勝。



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首節港隊在蔡再懃「And-1」下領先5：0，隨後卜聿揚、梁嘉顯等都相繼「開齋」，港隊大比數領先20：0。雖然第二節港隊讓新加坡在籃下博到罰球得分，但港隊氣勢依舊，火力分散下港隊拉開42：19。

港隊繼2017年東亞錦標賽後，取得FIBA賽事首勝。（FIBA）

蔡再懃再打山好表現，20分、5助攻和2籃板。（FIBA）

今場陳兆榮受傷未能上場，但港隊在下半場保持火力，除了蔡再懃全場攻入20分外，胡卓斌和葉耀邦均攻入7分，全隊上陣球員都有進帳，港隊最終地以74：50擊敗新加坡，取得今次賽事首勝，亦是繼2017年東亞錦標賽後，港隊在FIBA賽事的首場勝利，當時陳兆榮、蔡再懃和連浩駿也在陣中，該仗以96：81擊敗澳門。

港隊防線強悍。（FIBA）

葉耀邦今場交出8分、6籃板和2助攻。（FIBA）

港隊球員名單：



00號 蘇志樂

1號 許烜行

5號 黃律堯

8號 陳兆榮

10號 楊睿騏

13號 卜聿揚

14號 鄧志恆

23號 梁嘉顯

27號 蔡再懃

31號 連浩駿

35號 葉耀邦

68號 胡卓斌

