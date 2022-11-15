播錯國歌｜欖總聲明反擊韓媒：曾確認播中國國歌　日後見錯即退賽

港隊早前出戰亞洲七人欖球系列賽，主辦機構誤把香港修例風波期間示威者常用歌曲《願榮光歸香港》當成國歌播放，引起軒然大波。

《韓國時報》引述賽事韓國站主辦方指「未能取得」（failed to get）港隊提供的國歌檔案，港隊則指事前已提交正確的國歌音檔。

香港欖球總會周二（15日）再發聲明，稱系列賽前已向亞洲欖協溝通，確認港隊若入盃賽決賽會播放《義勇軍進行曲》，惟未提及有否提交檔案。



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港隊出戰亞洲七人欖球系列賽時，發生播錯歌烏龍事件。（YouTube截圖）

欖總在新聞稿中指，過去25年港隊出戰亞洲欖球協會（Asia Rubgy）轄下賽事，大會均是播放《義勇軍進行曲》，包括去年10月在同一場地（韓國仁川）的同一項賽事、及此前在2022年7月舉行的十五人欖球賽。

欖總續指，10月23日，亞洲欖球協會的賽事管理團隊與香港隊的管理層直接確認，「若港隊進入盃賽決賽，《義勇軍進行曲》是將用於播放的、正確的國歌，港隊和香港欖總也能確認，這一點有訊息來往紀錄佐證。」惟未提及有否提交音源檔案。

欖總續指：「之後，在10月份的泰國站賽事，賽會亦正確地播放了中國國歌，當時亦預期香港若再打入系列賽決賽，賽會也會播放中國國歌。」

「香港欖總或系列賽賽會從未知會過韓國欖總，可以播放在網上下載的歌曲、或使用其他未經核實、或不是由香港欖總與亞洲欖協確認過的的歌曲來源。」

「亞洲欖協、賽事主辦方、及所有參賽協會，都應該要謹遵一切有關展示國旗／區旗及國歌的指引，作為亞洲欖協的創會成員，香港欖總認為這是參賽的大前提。」

「當我們接受這是（賽會工作人員的）無心之失，但這對於港隊和香港人都造成了嚴重傷害，未來若再有同類錯誤，港隊將即時退出比賽。香港欖總已表達極端的不滿，也已提出要求，賽會未來不會再出現同樣錯誤。」