播錯國歌｜足球賽事交歌程序大解構　盤點錯例：韓國國歌播錯朝鮮

港隊早前出戰亞洲七人欖球系列賽，主辦機構誤把香港修例風波期間示威者常用歌曲《願榮光歸香港》當成國歌播放，引起軒然大波。《韓國時報》引述賽事韓國站主辦方指「未能取得」（failed to get）港隊提供的國歌檔案，港隊則指事前已提交正確的國歌音檔，各執一詞。

不少以國家或地區代表隊為參賽單位的體育賽事，都有機會播放國歌，到底「交收」音檔等流程如何？我們嘗試由經常設有奏國歌環節的足球國際賽事探討。



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足球賽事一般分為國家隊賽事（National Team Competitions）和球會賽事（Club Competitions），前者包括世界盃、洲際賽及國際友誼賽等。多數情況下，賽前都會播放國歌，若有頒獎儀式，也會為冠軍隊伍奏國歌。

作為足球賽事最高管治機構的國際足協，和管治亞洲區賽事的亞洲足協，都未有在文件中明列提交國歌檔案的程序或規則，但亞洲足協在「賽事運作手冊」中，提及「每位球隊領隊及傳媒官（如有）需負責與亞洲足協溝通，去協調所有與參賽球隊及媒體相關的事務。」手冊中亦有明列賽前儀式（Pre-Match Ceremony）的所有細節，如賽前奏國歌的時間、順序、國旗位置等。

亞洲足協的賽事運作手冊中明列許多賽前儀式的細節，包括國旗擺位、球員入場方向、企位等等。（AFC）

據了解，亞洲區的國際賽事，相關比賽場監在比賽前約一至兩周，便會要求參賽球隊的領隊提交國歌音檔，「交收」方式則沒有特定，多會透過通訊App等方式交收。而比賽前一日、及當日賽前的進場儀式綵排環節中，一般會按正式流程播放雙方國歌，及按照賽會規定拉起國旗等。場監大多要求球隊負責人確認播放的國歌，及國旗「擺位」有無問題。消息指，有經驗人士多會隨身帶備國歌檔案及正確的旗幟，以防賽會「蝦碌」。

韓國在2018年出戰亞洲足協U19錦標賽，結果大會奏錯朝鮮國歌，非常尷尬。

綵排過也會錯 韓國國歌驚變朝鮮國歌

但即使有這些程序，做足綵排，也難保不會出錯，有時更是錯得離譜。2018年的亞洲足協19歲以下錦標賽外圍賽，便在韓國對約旦一戰中，在奏韓國國歌《Aegukga》時播錯了名字極為相似的朝鮮國歌《Aegukka》，場上韓國球員臉無表情；當時韓國隊職員告知賽會播錯歌，結果賽會立刻再播一次正確的國歌，球隊賽後亦向賽會抗議。

韓國足協翌日稱會向亞洲足協正式投訴，並發聲明指：足球賽事中將朝鮮國歌誤當韓國國歌「是第一次遇到」。賽會的傳媒聯絡員事後道：「綵排時播放的是正確的韓國國歌，但到正式比賽時，負責的職員選了錯誤的檔案，事後我們已立刻撤換了該名職員及向韓國作書面及言語道歉」。

柬埔寨國家隊（白衫）在亞洲盃外圍賽第三圈與港隊同組，港隊最終擊敗對手，並成功出線至明年的決賽周。（資料圖片／HKFA）

港隊同組對手也曾「遇害」

最近一次在國際足球賽「奏錯國歌」、而香港球迷較為熟知的，發生在港隊的亞洲盃外圍賽同組對手柬埔寨身上。

今年6月，由印度主辦的亞洲盃外圍賽第三圈D組，同組有東道主印度、香港、阿富汗和柬埔寨，柬埔寨在其第一戰作客印度，賽前儀式亦按例先奏客隊國歌，但因「技術問題」國歌遲遲未奏起，已列好隊的雙方球員只得在場上呆等，最終只得用柬埔寨球隊職員的手機接駁喇叭「奏國歌」，有傳是賽會帶漏了載有柬埔寨國歌的CD；同時間，賽會亦用了錯版的柬埔寨國旗，此事觸怒了該國國家隊，一度要脅罷踢，賽會最終及時道歉及更正國旗，化解尷尬。

去到頂級大賽如美洲國家盃決賽周，一樣可以出錯。（Getty Images）

上述兩宗事例都是發生在賽事外圍賽，但其實大賽決賽周也會出錯。

2016年美洲國家盃決賽周C組第一輪賽事，也在奏國歌時出錯——在墨西哥對烏拉圭一戰中，大會在奏烏拉圭國歌時竟播錯智利國歌，烏拉圭眾將也是面無表情。事後，賽會發聲明道歉稱是「人為錯誤」：「我們向烏拉圭足總、烏拉圭國家隊、烏拉圭人民及廣大球迷作摯誠的道歉，我們會與所有有關人士檢討，確保未來不會再發生同樣問題。」