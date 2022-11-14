亞洲欖總為國歌播錯《願榮光》致歉　承認修改香港對韓國七欖片段

就亞洲七欖系列賽韓國站決賽前播錯中國國歌，亞洲欖總今日（14日）發聲明表示遺憾，向香港欖總、香港特區政府及中國政府送上真誠的道歉。亞洲欖總表示已經移除相關片段，在社交網站平台上改回正確的中國國歌，並承認YouTube上的精華片段經過剪輯。



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亞洲欖總對於11月13日在亞洲七欖系列賽韓國站香港對韓國的比賽前播錯國歌感到遺憾。亞洲欖總及韓國欖總就此事向香港欖總、香港特區政府及中國政府致以真誠的道歉。

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亞洲欖總在聲明中解釋，當地組委會的一名低級職員犯了一個低級的人為錯誤（a simple human error from a junior member），播放了一首從互聯網下載而來的歌曲而非正確的國歌。

在決賽完結後、頒獎禮之前，大會在運動場內以韓、英雙語公開道歉。當香港隊再次列隊時，大會播放正確的國歌《義勇軍進行曲》。

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此外，亞洲欖總馬上將播錯國歌的相關片段下架，之後在社交平台上的片段都已被改回正確的國歌。

聲明還附上亞洲欖總經修改過的精華片段。從片段所見，在賽前儀式上，去到播中國國歌時，明顯被改至港隊賽後列隊的片段。播完中國國歌後，輪到播放韓國國歌時，就回到賽前儀式的片段。